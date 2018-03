KOBİ’lerin büyüme ekosistemi: KÜMELENME

Kümelenme Destek Programı

Kümelenme Destek Programı 3. Destek Çağrısı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; üniversite, özel sektör ve kamu kurumlarının oluşturacakları ‘Kümelenme Birlikleri’ne, 5 yıl süresince 25 milyon Türk Lirası hibe desteği verecek.

Son Başvuru Tarihi: 11 Ağustos 2017

Amaç: Türk sanayisinin yüksek teknolojili ürünleri üreten, nitelikli işgücüne sahip, aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir yapıya dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Küme Tanımı: “Kümelenme birlikteliği, küme ekonomik coğrafyasında yer alan kurum ve kuruluşların bir araya gelerek oluşturduğu ve Kümelenme Birlikteliği Beyan Formu’nu doldurmak ve imzalamak suretiyle kurulan birlikteliği ifade eder.” Her bir kümelenme birlikteliğinde en az bir oda ve en az bir üniversitenin yer alması gerekiyor.

Bütçe: Üst limit yok. İş planları 5 yıllık süre göz önünde bulundurularak hazırlanacak olup, hibe tutarı, iş planı bütçesinin en az yüzde 10, en çoksa yüzde 50’sinden oluşacak.

Destek Kapsamı:

- İş planı kapsamında görevlendirilmiş personel giderleri,

- Yolculuk ve gündelik giderleri,

- Yeni makine-ekipman ve hizmet satın alma maliyetleri,

- Sarf malzemeleri maliyetleri,

- Kümelenme Teşebbüsü iş planı toplam bütçesinin yüzde 5’ini geçmeyen ve sadece tadilat ve yenileştirme vb. ile ilgili olan yapım, bakım ve onarım/inşaat işleri maliyetleri,

- Basım, etkinlik organizasyonu vb. gibi taşeron maliyetleri,

- Görünürlük maliyetleri.

Proje bileşenleri:

- İl özel idareleri

- Yerel yönetimler

- Üniversiteler ve araştırma kurumları

- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

- Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Borsaları

- Serbest Bölgeler

- Organize Sanayi Bölgeleri

- İhracatçı Birlikleri

- Endüstri Bölgeleri

- Kümelenme birlikteliği ile ilgili dernekler, vakıflar, kooperatifler vb. kuruluş ve teşekküller.

Hedefler:

- Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin, yenilikçiliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi,

- Küresel ihracattan daha fazla pay alınması,

- Ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi,

- Nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi.

Başvuru: Kümelenme Destek Programı 3. Çağrısı için başvuruların, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kümelenme Destek Programı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.



YAKIN DÖNEMDE BAŞLAYACAK HİBE PROGRAMLARI

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı’nın, yakın dönemde çağrıya çıkması öngörülen hibe programları şunlardır:

Öngörü: Hibe programları arasında, “Şehir Eşleştirme”, “Yerel STK’lar”, “Ağlar/Platformlar”, “Sivil Toplum Diyaloğu V” ve “Sivil Toplum Destek” programlarının yer alması bekleniyor.

Hibe Programı Program bütçesi Proje Sayısı Ortalama Destek Miktarı

Şehir Eşleştirme 2.600.000 avro 20 50.000 avro-130.000 avro

Yerel STK’lar 1.750.000 avro 40 40.000 avro-60.000 avro

Ağlar-Platformlar 2.500.000 avro 12 200.000 avro-500.000 avro

Sivil Toplum Diyaloğu 6.000.000 avro 30 100.000 avro-200.000 avro

Sivil Toplum 3.000.000 avro 20 50.000 avro-150.000 avro



IPARD 2. Çağrısı

Başvuru Tarihleri: 6 Eylül 2017-26 Eylül 2017

Amaç: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD 2. Dönem başvuru çağrı ilanını yayımladı. Desteklenecek sektörler arasında, süt, kırmızı ve kanatlı et, meyve, sebze ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması yer alıyor.

Kapsam: Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum , Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat.

Desteklenen Sektörler:

- Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

- Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

- Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

- Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

- Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması.

Başvuru: Hazırlanacak başvurularda, yatırım süreleri en fazla 18 (on sekiz) ay olacak.



IPARD 2. Dönem başvuru sahiplerinin, bir başvuru paketi hazırlamaları gerekiyor. Başvuru paketi hazırlamak için atılması gereken adımlar şu şekilde: TKDK resmi internet sitesinden (www.tkdk.gov.tr) başvuru yapılacak yatırıma göre uygun form ve tablolar bilgisayara indirilmeli. Bilgisayara indirilen tüm dökümanlar eksiksiz bir şekilde doldurulduktan sonra TKDK’ya gönderilmeli. Ardından çıktıları alınarak, gerekli sayfalara paraf ve/ya imza atılmalı.

Üç nüsha başvuru paketi (1 orijinal, 2 kopya) hazırlanarak, tek bir paket (zarf, kutu, ambalaj vb. içerisinde yer alacak ve bu paketin üzerine “IPARD Programı Başvuru Paketi” ve “Başvurulan Sektör Kapsamında Proje Başvurusu” yazılarak teslime hazır hale getirilmeli.

Bir orijinal ve 2 kopya olarak hazırlanmış başvuru paketi, yatırımın uygulanacağı ildeki TKDK İl Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilmeli.



Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi Yardım Aracı 2014-2010 (IPA II) kapsamında, ‘Sivil Toplum Sektörü – Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı’ teklif çağrısında bulundu. Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen programın toplam bütçesi, 2 .5 milyon avro. Üç kuruluşun bir araya gelerek başvuruda bulunması gereken programda, üniversiteler ve belediyeler proje ortağı olarak yer alabilecek.

Öncelik Alanları: ‘Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı’ için 3 öncelik alanı belirlenmiş durumda. Gerçekleştirilecek projelerin bu öncelik alanlarından en az 2’sini içermesi gerekiyor:

- Yurttaşların ve STK’ların aktif ve organize bir şekilde hareket edecekleri hukuki ve mali ortamın sağlanması

- Sivil toplum kuruluşları ve kamu sektörü arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi;

- Sivil topluluğun yönetişim ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi.

Başvuru: ‘Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı’na başvurular, Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne “Ön Başvuru” ve “Tam Başvuru” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Başvuru sahiplerinin, ilk aşamada “Ön Başvuru” yapmaları gerekiyor. Ön Başvuru için Avrupa Birliği Bakanlığı’nın ilgili sayfasından ulaşılabilen “Doldurulması Gereken Dökümanlar” başlıklı sekme tıklanarak bilgisayara indirilmelidir. Bu dökümanlar bilgisayarda doldurulmalı, çıktısı alındıktan sonra gerekli yerler imzalanıp kaşelenerek, bir asıl ve iki kopya halinde Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne teslim edilmelidir.