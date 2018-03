KOSGEB Destekleri

Destek Proğramları

1. KOBİ Proje Destek Programı

Amaç: İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programdır. KOBİ’lerde proje bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Proje Süresi: 6-24 ay(+12 ay)

Destek Üst Limiti: 150.000 TL

Destek Oranı:

1. ve 2. Bölgelerde: yüzde 50

3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde yüzde 60

Proje Konuları: İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

Desteklenmeyen Giderler: Arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.



2. Tematik Proje Destek Programı

Amaç: KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,

Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,

KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması amacına yönelik projeler destekleniyor.

Proje Süresi: 24 Ay (+12 Ay)

Destek Oranı:

1. ve 2. Bölgede: yüzde 50

3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde: yüzde 60

Destek Türü: hibe

Destek Üst Limiti: 150.000 TL

Desteklenen Giderler:

Personel net ücretleri ve seyahat giderleri,

Yeni makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri,

- Sarf malzemesi giderleri,

- Hizmet alım giderleri,

- Genel idari giderler



3. Genel Destek Programı

Amaç: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması, KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Destek miktarları:

Destek Üst Limiti (TL) Destek Oranı

Yurt İçi Fuar Desteği 30.000

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 10.000

Tanıtım Desteği 10.000

Eşleştirme Desteği 15.000

Bağımsız Denetim Desteği 10.000

Nitelikli Eleman Desteği 20.000

Danışmanlık Desteği 15.000

Eğitim Desteği 10.000

Enerji Verimliliği Desteği 30.000

Tasarım Desteği 15.000

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 20.000

Belgelendirme Desteği 10.000

Test, Analiz ve Kalibrasyon 20.000



4. Girişimcilik Destek Programı

Programın Amacı: Girişimciliğin desteklenmesi yaygınlaştırılması, başarılı işletmelerin kurulması amaçlanıyor.

Yararlanıcılar: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, girişimciler, işletici kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)

Programın Kapsamı: Bu program; Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş Planı Ödülü’nden oluşur.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir.

Destek Unsuru Üst Limiti (TL)

İşletme Kuruluş Desteği: 3.000

Kuruluş Dönemi Makine,

Teçhizat, Ofis Donanım ve

Yazılım Desteği: 15.000

İşletme Giderleri Desteği: 12.000

Sabit Yatırım Desteği: 70.000

(Geri ödemeli)

Destekten Yararlanma ve Başvuru: Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olması ve KOSGEB Hizmet Merkezi’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvurusu yapması esastır.



AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Amaç: Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, inovatif faaliyetlerin desteklenmesi, amaçlanıyor.

Proje süresi:

Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,

- Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,

- Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.



AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL Destek Üst Destek

UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Limiti (TL) Oranı (%)

Ar-Ge ve İnovasyon Programı

İşlik Desteği: Bedel alınmaz

Kira Desteği 12.000 75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, 100.000 75

Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

Geri Ödemeli Makine-Teçhizat, Donanım, 200.000 75

Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

Personel Gideri Desteği 100.000 75

Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100

Proje Danışmanlık Desteği 25.000

Eğitim Desteği 5.000

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 25.000

Proje Tanıtım Desteği 5.000

Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/ 15.000

Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000

Endüstriyel Uygulama Programı

Kira Desteği 18.000 75

Personel Gideri Desteği 100.000 75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malz, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği 150.000 75

Makine-Teçhizat... “ “ “ “ “(Geri Ödemeli) 200.000 75