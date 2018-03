KOSGEB’den: YERLİ VE MİLLİ ÜRETİME 10 MİLYON DESTEK

Yurtdışından ithal edilen ara malları Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla üreteceklere 5 milyon liraya kadar destek veriliyor. Desteğin yüzde 70'i geri ödemesiz olacak. KOSGEB destek üst limitini 2 katını geçmemek üzere artırabilecek.