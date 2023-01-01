Smart Energy, Sumec ile güneş paneli fabrikası kuruyor

Güneydoğu Avrupa’da ve Türkiye’de kurduğu Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ile yenilenebilir enerji sektörü kuruluşlarından biri olan Smart Energy Group, bu alanda önemli bir yatırımı devreye alıyor.

Güneş enerji santralleri kurulumundaki tecrübesini üretime taşıyan Smart Energy Group, stratejik ortağı SUMEC ile beraber Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Tembelova’daki fabrikasında yerli güneş paneli üretimine başlıyor. İlk etapta devreye alınacak 400 MWp’lik 4 hatta, yeni nesil modüller üretecek olan Smart Energy bu yatırımıyla Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve ABD’ye ihracat yapmayı hedefliyor.



Smart Energy Group Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, “GOSB’da 23 bin 500 metrekarelik alanda yer alan fabrikamızı kurduk. 1.200 MWp büyüklüğündeki fabrikamızın ilk etapta 4 üretim hattından oluşan 400 MWp’lik kısmını devreye alıyoruz. Çok yakın gelecekte, 1.200 MWp’lik tam kapasite ile üretime geçeceğiz. Tüm yatırım planlarımızı buna göre yaptık” diyor.