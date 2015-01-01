Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Qian Bo: “Ticari dengesizlik işbirliğiyle gider”

Marmara Grubu Vakfı’nın daveti üzerine İstanbul’da toplantıya katılan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Qian Bo, Türkiye aleyhine olan ticaret dengesizliğinin giderilmesi için turizm, enerji, makine, maden gibi birçok sektörde potansiyel olduğunu söyledi.

Bo, “Benim görevim işbirlikleri için işleri kolaylaştırmak” dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Qian Bo, Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Ateşesi Huang Songfeng ile ekibi Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı üyeleriyle İstanbul’da tarihi Malta Köşkü'nde biraraya geldi. Toplantıya Çevre eski Bakanı Dr. Ali Talip Özdemir, İstanbul Sanayi Odası eski Başkanı Hüsamettin Kavi, Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve KobiEfor Dergisi Sahibi Yalçın Sönmez, KobiEfor Genel Koordinatörü Nurdan Sönmez, eski Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Prof.Dr. Mesut Parlak, Marmara Üniversitesi eski Rektörü Prof.Dr. Tunç Erem, eski Milletvekili Şamil Ayrım ile çok sayıda akademisyen ve işadamı katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, Türkiye ile Çin arasında mevcut ilişkilerin henüz ‘top’ noktasına ulaşmasa da her geçen gün biraz daha arttığını söyledi. Özellikle G20 ilişkileriyle birlikte Çin ve Türkiye ilişkilerinin büyük sıçrama gösterdiğini belirten Suver, bu sıçramanın iki ülke arasında verimli yol haritasına ulaşmasını sağladığını kaydetti.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Qian Bo, Asya ve Avrupa Kıtaları’nın doğu ve batı uçlarında yer alan Çin ile Türkiye’nin eski İpek Yolu’nun başlangıcı ve önemli bir transfer noktası olduğunu belirterek, “Eskiden beri medeniyetler arasındaki temasların artırılmasına büyük katkı sağlayan iki ülke ilişkileri, son yıllarda sağlıklı ve istikrarlı gelişme eğilimini koruyor. Ayrıca ikili ekonomik ve ticari işbirlikleri de derinleştirilmektedir. Türkiye resmi kurumlarının verilerine göre 2015 yılında ikili ticaret hacmi 27 milyar 240 milyon dolara ulaşmıştır” dedi. Çin’in Türkiye’nin en büyük ithalat kaynağı olduğunu, 2016 yılının Ocak-Eylül ayları arasında ikili ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.35 oranında yükselerek 20 milyar 925 milyona dolara çıktığını kaydeden Qian Bo, şunları söyledi: “Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerde hızlı tren ve yeni enerji alanlarındaki işbirliğine verilen önem beraberinde finans, yatırım ve uzay dahil olmak üzere yeni kalkınan sektörlerde de işbirliğini geliştirmiştir. Bu hususta potansiyel çok yüksek ve geniştir.”

Tarihi İpekyolu’nun yeniden canlandırma projesi olan ‘Bir Kuşak ve Bir Yol’ projesine ilişkin de bilgi veren Başkonsolos Qian Bo, “Şu ana kadar projeye 100’den fazla ülke ve uluslararası örgüt destek vermekte olup bir kısmı da projeye katılım sağlamıştır. Çin, ‘Bir Kuşak ve Bir Yol’ projesi için Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın kurulmasına öncülük etmiştir. Türkiye de dahil 57 ülke bu çalışmaya katılmıştır. Çin ile Türkiye, farklı alanlarda ortak ve benzer çıkarlara sahiptir. Türkiye’nin ‘Bir Kuşak ve Bir Yol’ projesine katılmasını olumlu karşılayan Çin, aynı zamanda Türkiye’yi bu projede önemli bir işbirliği ortağı olarak değerlendirmektedir” diye konuştu. Qian Bo, tarihi İpekyolu rotasına sadık kalınmasının daha rantabl olacağını söyledi.



Ticari dengesizlik için işbirliği yapılıyor

Qian Bo, yeni ticari modeller yaratarak yatırım işbirliğini artırmaya çalışan Çin Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Ekonomi Bakanlığı’nın ikili ticaret dengesi ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması için çaba gösterdiğini hatırlatarak, “Kısa süre önce Çin Başbakan Yardımcısı Wang Yang’ın Türkiye ziyareti sırasında Çin heyeti, Türk işletmeciler ile yaklaşık 300 milyon dolarlık Türkiye’den ithalat sözleşmesi imzalamıştır” dedi. Konuşmasının ardından İstanbul Sanayi Odası eski Başkanı Hüsamettin Kavi’nin “Türk ve Çin arasındaki kamu işbirliği yetmez. Türkiye Çin’den 25 milyar dolar ithalat, 2.5 milyar dolar da ihracat yapıyor. Çinli yatırımcıları Türkiye’de makine, maden ve enerjide ortak yatırımlara davet ediyoruz” talebine yanıt veren Qian Bo, şunları söyledi: “Hükümet olarak ticaret fazlasını bizler yaratmadık. Bu bizim politikamız ve hedefimiz olmadı. Bu sorun sadece Türkiye’ye özgü sorun da değil. Yaklaşık 130 ülke ile benzer bir sıkıntı ile karşı karşıyayız. Ama ülkelere şöyle sesleniyoruz. Karşınızda koca bir market var. Hükümet olarak da belli ihtiyacımızı Türkiye’den karşılamak için çaba gösteriyoruz.” Çevre eski Bakanı Ali Talip Özdemir’in turizm ve güneş enerjisinde işbirliği teklifini de yanıtlayan Qian Bo, şu açıklamayı yaptı: “Güneş enerjisi üretiminde Türkiye’nin doğal potansiyeli, Çin’in ise güneşten enerji üretiminde teknolojik ağırlığı var. Bu alan iyi bir işbirliği alanıdır. Bunun örneklerini de görmeye başladık. Turizm konusunda ise 1.4 milyon nüfusa sahip Çin’de ekonomik olarak yurtdışı seyahati yapabilenlerin oranı 600 milyona yaklaşıyor. Yüzde 1’i Türkiye’ye gelse ticaret açıklığının bir önemi kalmayacak.” Qian Bo, "Benim görevim işleri kolaylaştırmak" diyerek katılımcıları, Çin'e davet etti.