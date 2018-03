İlk üç Koç’un Sanayici finansmana çalıştı

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2016 araştırması sonuçları açıklandı. Sanayinin zirvesinde Koç Holding’in şirketleri yer aldı. Birinci Tüpraş, ikinci Ford, üçüncü ise Tofaş oldu. Rapora göre sanayiciler elde ettikleri 52 milyar liralık esas faaliyet karının yarısından fazlasını ise finansman gideri olarak kaybetti.