İş Leasing, hizmet kalitesini ve KOBİ’lere desteğini artırmaya devam ediyor

İş Leasing’in 1988 yılında Türkiye İş Bankası iştiraki olarak faaliyete başladığını belirten İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, “Türkiye’de faaliyet gösteren halka açık en büyük leasing şirketi olan İş Leasing kuruluşundan bugüne yatırım projelerini hızlı, doğru ve verimli bir şekilde değerlendirmek isteyen her yatırımcının güçlü iş ortağı olarak yanında yer almaya devam etmektedir” dedi.

İş Leasing olarak her sektörde faaliyet gösteren yatırımcının değer yaratan projelerini finanse etmeye devam ettiklerini dile getiren Mehmet Karakılıç, bu çerçevede; kurumsal segmentteki firmaların yatırım projeleri, yenilenebilir enerji projeleri ve özellikle iş ve inşaat makinaları ile imalat makinaları gibi ürünlerin temel alıcısı olan KOBİ’lerde derinleşmeyi hedeflediklerini açıkladı: “Gelişmekte olan bir ülke olmamız nedeniyle inşaat ve üretim sektörlerinde yatırım potansiyelinin görece yüksek olduğunu düşünüyoruz.”

Mehmet Karakılıç, İş Leasing’in 2017 yılını ise rakamlarla anlattı: “2017 yılı ilk yarıyıl itibariyle bütçe hedefimizin yaklaşık yüzde 4 üzerinde bir işlem hacmi ile yatırımcılara geniş bir yelpazede finansman desteği sağlamaya devam ettik. Bu dönemde 57.7 milyon TL konsolide net kar elde ederken konsolide aktif büyüklüğümüzü yıl sonuna kıyasla yüzde 15 arttırarak 8.6 milyar TL’ye, konsolide özkaynaklarımızı da yüzde 8 arttırarak 898 milyon TL’ye yükselttik. Aynı dönemde leasing portföyümüz ise 2016 yılsonuna göre yüzde 8 oranında artarak 4.3 milyar TL’ye ulaştı. Tabana yaygın, KOBİ odaklı büyüme stratejimiz çerçevesinde müşteri sayısında da istikrarlı seyrimiz devam etmektedir. Yılın ilk yarısı itibariyle müşteri sayısı açısından sektördeki pazar payımız yüzde 10.8’e yükseldi.”

Dengeli ve sürdürülebilir şekilde verimli projeleri finanse etmeye odaklı iş yapma iştahlarının devam ettiğini de kaydeden Mehmet Karakılıç, özellikle KOBİ’lere yönelik iş ve inşaat makinaları, metal işleme-ağaç işleme makinaları, tekstil makinaları gibi doğrudan üretimi hedefleyen ve yeni istihdam alanları yaratan projeleri finanse ettiklerini aktardı: “Bunun yanısıra yenilenebilir enerji projelerine de önem veriyoruz. Yılın ilk yarısında Türk Eximbank’ı ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde ihracatçı firmalarımızın yatırım ekipmanı alımlarını finanse ettik. Bu alandaki faaliyetlerimize KOBİ ağırlıklı firmalar başta olmak üzere devam ediyoruz. Diğer taraftan Kredi Garanti Fonu (KGF) ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde, başta KOBİ’ler olmak üzere uygun koşulları sağlayan tüm firmalara KGF teminatı ile finansman desteği vermeyi sürdürüyoruz. Bütün bunların yanı sıra daha kaliteli ve hızlı hizmet sunabilmek amacıyla devreye aldığımız yeni online şube uygulamamız ile müşterilerimizin İş Leasing aracılığı ile gerçekleştirdikleri projelerle ilgili teminat, ödeme, cari hesap ve ekipman bilgilerini kolaylıkla görebilmelerini sağladık. Bu tür yeni uygulamalarımız ile müşterilerimize sağladığımız hizmetin kalitesini arttırmaya devam edeceğiz.”