“Karadağ’da kış neredeyse bir şaka gibidir!”

“Dağlar karla, buzla kaplıyken sahillerde güneşlenebilirsiniz.” Karadağ kış turizminde yakın bir adres! Karadağ Fahri Başkonsolosu Dr. Akkan Suver’le Avrupa’nın önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Karadağ üzerine bir söyleşi yaptık.

“Karadağ, dağların çepeçevre sardığı bir turizm merkezi olarak, Alp dağlarının sosyal imkanlarına sahip olmasa da Avrupa’nın sayılı kayak merkezlerini kıskandıracak güzelliklere sahiptir” diyen Dr. Akkan Suver, şunları söylüyor: “Karadağ’da kış neredeyse bir şaka gibidir! Zira yoğun yağan kardan sonra, birçok Avrupa ülkelerinde, yaşanmayan güneşli gün imkanı burada mevcuttur. Karadağ’da kışı güneşle, buzla bir arada yaşamak gibi bir farklılık mevcuttur. Güneşin olmadığı zamanlarda ortaya çıkan aşırı soğuk dağlarda gezerken sahil kasabalarında soğuğun farkında olmaksızın yaşamak da mümkündür. Kuzey Avrupa’daki kış şartları Karadağ’da yoktur.”

KobiEfor: Sayın Suver, bize Karadağ’ın belli başlı kış turizm merkezlerini söyleyebilir misiniz?

Akkan Suver: Öncelikle belirtmeliyim ki dağlarda kış turizmi Durmir ve Djelasica’daki spor merkezlerinde Avrupa’daki benzerlerinden farksız olarak yaşanmaktadır.

Kolaşin bölgesi kışın tartışılmaz merkezidir. Burada ister yamaç, ister kar kayağı, isterseniz de dağ bisikleti imkanları mevcuttur. Ayrıca gençlerin günümüzde pek tercih ettikleri kar yürüyüş yolları da mevcuttur. Merkezden 15 dakikalık mesafede bulunan Kolaşin, 1450 kayak merkeziyle çoğunlukla yeni başlayanlara ve orta seviyede kayak yapanlara büyük ve zevkli kayak imkanları sunmaktadır. Tecrübeli kayakçılar ve snowboardcular için dağ yüzeyinin üstünde yürüyüş imkanları da mevcuttur. Rajika’da küçük bir restaurant seçeneği ile yöresel dağ yemeklerini ve çeşitlerini bulabilirsiniz. Yerel rakı ile de en soğuk günlerde bile bu restaurantlar sizi sıcak tutmanıza yardımcı olacak yerlerdir.

Şehir konaklama yerleri, mükemmel bir kahvaltı büfesine sahip olduğu kadar muhteşem spa ve sağlıklı yaşam büfesine de sahiptir. Kayak için uygun olan Apres, ayrıca uluslararası ve bölgesel müziğin geç saate kadar çalındığı gece kulüpleriyle de doludur.

KobiEfor: Kolaşin’den başka ayrı bir merkez daha var mıdır? Kışın kayak yapmak isteyenlere tavsiye edeceğiniz bir başka adres mevcut mudur?

Akkan Suver: Elbette! Güzel ve heybetli Durmitor Dağı’nda bulunan Zabljak, Karadağ’ın kuzeyinde yer alan ayrı bir kış turizm merkezidir. Burada bulunan Durmitor Milli Parkı, dünyanın sayılı doğal parklarından biridir. Zabljak, Kolaşin’den daha küçük bir turizm merkezi olsa da son zamanlarda daha yeni, daha tasarım odaklı iki yeni otel daha burada hizmete girmiştir. Şehir merkezinden 5 km uzaklıkta bulunan kayak merkezinde tesisler sınırlıdır ve tipik Alp deneyimlerinizden uzaktır ama eşit derecede güzeldir ve gelecek misafirler için sunacağı yerel deneyimler bakımından da zengindir.

Hem yetişkinler için hem de çocuklar için ayrı ayrı pistleri bulunan Zabljak Kayak Merkezi, özellikle de çocuklu ailelerin vazgeçemediği bir yerdir. Karadağ’a kış mevsiminde uğrama gibi bir düşünceniz varsa kesinlikle Zabljak’ı ziyaret etmelisiniz. Profesyonel ya da amatör kayakçı olmanız hiç önemli değil çünkü her seviyeye uygun pistler burada mevcuttur. Üç farklı pistten oluşan kayak merkezinin en uzun pisti 3.500 metrelik Savin Kuk’tur. Diğerleri ise 2.630 metrelik Stuoc ve yeni başlayanlara uygun olan 800 metrelik Javorovaca’dır. Zabljak Kayak Merkezi’nde ayrıca cross-country yapanlar için 3 ila 12 km arasında parkurlar bulunmaktadır. Zabljak’ta kayak ekipmanları kiralayabileceğiniz yerlerin yanı sıra bir de kayak okulu yer alıyor. Zabljak’a en yakın uluslararası havalimanı, yaklaşık 170 km uzaklıktaki başkent Podgorica’dır.

Karadağ sadece kayak tatilinde değil, her mevsimde muhteşemdir. Kasım ayında kayak sezonuna ‘merhaba’ diyeceğiniz Karadağ Kolaşin kayak turu ile Bjelasica Dağı’nın eteklerinde harika bir tatil yapabilirsiniz. Kolaşin bu bölgede düşük kar seviyesi varken bile çimli alanlar olduğundan kayak severlerin güvenle kayabileceği bir yerdir. Modern ve en son teknoloji ile yapılmış, standartlara uygun farklı büyüklüklerde kayak pistlerine sahip olan Kolaşin, yeni başlayanlar ve orta seviyede olan kayakçılar için ideal bir kayak merkezidir. Dünyanın farklı yerinden binlerce kayakçının mesken tuttuğu Kolaşin kayak pistleri, meraklılarını beklemektedir. Kış tatilinizi bembeyaz bir dağın eteğinde, Kolaşin’de kayarak geçirebilirsiniz.

Karadağ bölgesinin kuzeyinde kalan Kolaşin, bir dönem Osmanlı yönetiminde kalan bir yerdir. Burası doğa yönünden biraz sert gelebilir, dolayısıyla yolda kalan arabaları sıkça görebilirsiniz. Avrupa’daki en büyük kanyonlardan birini geçerek ulaşabileceğiniz Kolaşin, kış aylarında oldukça sert bir iklime sahiptir. Kolaşin çevresindeki dağlar ve evler size bir tablonun içindeymişsiniz hissi de verebilir. Tam bir kayak merkezi olan Kolaşin doğa ile iç içe olabileceğiniz nehirleri, evleri ve sıcacık insanlarıyla size harika bir kış tatili yaşatacaktır.

KobiEfor: Karadağ’da yaz turizmi için neler söyleyeceksiniz?

Akkan Suver: UNESCO koruması altındaki tarihi Kotor tek kelime ile masalsı bir şehirdir. Oradaki coğrafya, tarif edilmez güzellikleri barındırmaktadır. Deniz, karanın içine girerek öyle büyük ve sıra dışı bir liman oluşturur ki manzara karşısında insanın nefesi kesilir. Hem doğası hem de çarpıcı tarihi mimarisi ile bir kere gören Kotor’u asla unutamıyor.

Kotor’un oluşturduğu Lagün’ün üzerinde Kotor’a 14 km. mesafede bulunan Perast kasabası, denizin kıyısında duran kilisenin önünde taş evleri, daracık taş sokaklar ile rüya gibi bir yerdir.

Karadağ’ın sahil kenti ve hatta 2500 yıllık geçmişiyle belki de en eskisi olan Budva, ülkenin en turistik bölgesidir. Plajları, eğlence yerleri, lokantaları ile en renklisidir.

Küçücük bir yolla hemen karaya bağlanan olağanüstü güzellikte tarihi surlarla bezeli yemyeşil bir ada olan Sveti Stefan! Böyle bir başka yer acaba dünyada var mı? Bilmiyorum.

Denizi Bar’da, Ulsinj’de yaşarken doğayı Plav’da, tarihi Çetince’de yaşayabilirsiniz.

Hasılı yazın da kışın da tatil için adresiniz Karadağ olabilir!