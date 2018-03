Kolay İK Kurucu Ortağı Efecan Erdur: “Hedefimiz, dijitalleşen KOBİ’lerin işini kolaylaştırmak!”

3.2 milyon KOBİ'nin büyüyen Türkiye ekonomisinin en önemli yapı taşı olduğuna dikkat çeken Kolay İK Kurucu Ortağı Efecan Erdur, “Kolay İK olarak; akıllı, kolay, ekonomik, erişilebilir, güvenilir ve ulaşılabilir bir çözüm yaratmak üzere çıktığımız yolda hedefimiz, dijitalleşen KOBİ'lerin işini kolaylaştırmak.