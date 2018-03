Marmara Grubu Vakfı ile Romanya’nın Yeni Strateji Merkezi İstanbul’da biraraya geldi

“Karadeniz’de Enerji Çalıştayı”

Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver; “Bir barış ve istikrar denizi olan Karadeniz’i gelecek yüzyıllara aktarmanın sorumluluğunu taşıyoruz” dedi.

Marmara Grubu Vakfı ile “Romanya’nın New Strategy Center-Yeni Strateji Merkezi” arasında İstanbul’da Kadir Has Üniversitesi’nde yapılan “Karadeniz’de Enerji” Çalıştayı gerçekleşti. Türkiye’den Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış ile Büyükelçi Hakkı Akil, (E) Orgeneral Oktar Ataman, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Aydın, (E) Milletvekili Şamil Ayrım, Büyükelçi Ünal Çeviköz, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi Genel Sekreteri Prof.Dr. Asaf Hajiyev, Gazeteci Sami Kohen, Marmara Grubu Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Okray, Büyükelçi Mithat Rende, Marmara Grubu Vakfı Genel Sekreteri Dr. Fatih Saraçoğlu, Gazeteci Barçın Yinanç’ın katıldığı çalıştayda, “New Strategy Center-Yeni Strateji Merkezi”; Romanya Dış İşleri Bakanları’ndan Sergiu Celac başkanlığında Cosmin Ionıta, Dan Dungacıu, Mihnea Constantinescu’dan oluşan bir heyetle hazır bulundu. Toplantıya Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda da katıldı.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Aydın’ın yönetiminde yapılan çalıştay, Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver’in, Türkiye-Romanya ilişkilerini gündeme getiren konuşmasıyla açıldı. Söz alan konuşmacılar Karadeniz’in önemini vurguladılar. Karadeniz’de mevcut enerji stratejisinin ekonomik ve sosyal boyutunu tartışan konuşmacılar, Karadeniz’in güvenliğinde enerjinin rolünü de ayrıca ortaya koydular. Toplantıya katılan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi Genel Sekreteri Prof.Dr. Asaf Hajiyev’in Karadeniz’in siyasi boyutunu da ortaya koyan bir sunum yaptığı çalıştay, yaklaşık üç buçuk saat sürdü ve aile fotoğrafının çekilmesiyle nihayete erdi.

‘Enerji’nin güvenlikle ilişkisinin gündeme getirildiği ve ısrarla Montreux Anlaşması’nın önemi üzerinde durulduğu çalıştayın sonrasında Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver’le konuştuk.

Akkan Suver şunları dile getirdi: “Sivil toplum kimliğiyle Marmara Grubu Vakfı’nın uluslararası alanda uyguladığı çok yönlü iletişim ağlarını güçlendirme çalışmalarının bir boyutu da benzer görüşleri ve idealleri paylaşan sivil inisiyatifleri, bölgesel forumlar etrafında bir araya getirmek suretiyle işbirliği imkanlarını en iyi bir şekilde değerlendirme hedefidir.

Zira Marmara Grubu Vakfı, çağımızda sivil inisiyatifler arasındaki ilişkilerde güvenin arttırılmasının, dolayısıyla barış ve istikrarın sağlamlaştırılmasının diyalog vasıtasıyla oluşacak işbirliğiyle başarılabileceğine inanmaktadır. Bu sorumluluğu taşıyan bir sivil toplum kuruluşu olarak, aynı heyecanı, aynı sorumluluğu paylaşan New Strategy Center, Marmara Grubu Vakfı’na Karadeniz’de beraber düşünmeyi önerdi.

Temel gayelerinden biri de Karadeniz bölgesinde yaşayan halklar arasında dayanışma bağları oluşturmak için ortak çalışmalar yapmak, ortak düşünceler üretmek olan Marmara Grubu Vakfı Karadeniz’e büyük önem vermektedir. Yüz yıldır bir barış denizi olarak varlığını sürdürmekte olan Karadeniz’i gelecek yüzyıllara da aktarmayı, Marmara Grubu Vakfı bir sorumluluk olarak kabullenmektedir. Dolayısıyla Marmara Grubu Vakfı geride bıraktığımız yıllar içinde bu alanda iki büyük uluslararası kuruluşla sürdürülebilir bir işbirliği yapmış ve yapmaya da devam etmektedir.

PABSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi), Karadeniz’in en önemli siyasi birlikteliğidir. Marmara Grubu Vakfı, PABSEC’in çalışmalarına on iki yıl önce dahil olmuş bulunmaktadır. Halen bu kuruluşun kabul edilmiş bir mensubudur ve çalışmalarının sürekli bir müdavimidir. Bir başka önemli uluslararası kuruluş da merkezi Bükreş’te bulunan BSCSIF’dır (Karadeniz-Hazar Denizi Uluslararası Vakfı). Marmara Grubu Vakfı bu kuruluşun da kurucu üyesidir. Ve 2011-2012 yılları arasında da bu kuruluşun başkanlığını da yapmış bulunmaktayım.

İşte bu düşünceler doğrultusunda geride bıraktığımız Şubat ayında Bükreş’te, New Strategy Center-Yeni Strateji Merkezi ile Karadeniz’de güvenliği konuştuk. Mayıs ayında da İstanbul’da Karadeniz’de enerjiyi konuştuk. İki düşünce kuruluşunun da ortak isteği bölgede barış ve işbirliğidir. Altyapının yeniden meydana getirilmesidir. Daha çok üretim ve daha çok refahtır. Dolayısıyla Karadeniz’in istikrarı ve korunması her iki kuruluşun son derece önem verdiği olaydır. Zira barışın yaşaması ve sürekliliği bizim hedefimizdir.”