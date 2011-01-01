Mücevherde bu yılın favorisi; zümrüt

MÜTİSAD Başkan Yardımcısı Nergis Sürücü 2017’de büyük mücevherlerin moda olmasının beklendiğini açıklıyor.

Aşkın ve sevginin en güzel anlatımlarından biri de mücevher. 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken biz de Mücevher Tasarım, İhracat ve Sanayicileri Derneği (MÜTİSAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nergis Sürücü ile biraraya geldik ve bu sezonun trendlerini konuştuk. Kendini butik tasarımcı olarak niteleyen Sürücü, “Çünkü benim için mücevher bir kültürdür. Dolayısıyla ‘kişinin kendini hissettiği veya kendini bulduğu mücevher onun modasıdır’ tezini savunuyorum” dese de sezonun trendlerini şöyle özetliyor: “Genel olarak 2017 modasında minimalist tarzın yerini büyük mücevherlerin alması bekleniyor. Büyük yüzükler, iri, uzun kolyeler en çok karşılaşacağımız aksesuarlar olacak. Tek küpe takmak bu yılın öne çıkan trendi olarak gözüküyor. Yazın ise halhal gündeme oturacak. Özellikle doğa temalı semboller öne geçecek. Pembe ve beyaz altın bu yıl aynı oranda revaçta, hatta ikisinin karışımı ürünler öne çıkacak. Son yıllarda 24 ayar altın mücevher tasarımları ön plana çıkıyor. İşlemesi, üretimi çok zor, ustası az bulunan bu ürünler oldukça değerli. Mücevherde bu yılın favorisi ise zümrüt. Her kadının torununa miras bırakabileceği kalıcı bir mücevheri ve bir inci takımı da mutlaka olmalı.”

Kapalıçarşı’da iş hayatının 26. yılını tamamlayan Sürücü, kuyumculuk sektörü ve mücevher tasarımının İstanbul’un ekonomisini döndüren önemli ve eski çarklar arasında yer aldığını söylüyor. Kuyumculuk sektöründe mesleki beceri ve bilgi birikiminin en önemli noktası; geleneksel usta-çırak ilişkisi ve bunun sürdürülebilirliği. Sürücü, kaybolmaya yüz tutmuş el işi ustalık alanlarının desteklenerek korunması ve usta-çırak ilişkisinin devamlılığını sağlayacak tedbirlerin alınması konusunu sürekli gündeme getirerek sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yürüttüğünü anlatıyor: “İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi’nin ilk kadın üyesiyim. Komite’nin desteği ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Mücevherat Mühendisliği Bölümü 2011’de kuruldu. Mücevherat üretiminin mühendislik bilimince sistematize edildiği dünyadaki ilk bölümdür.”

Nergis Sürücü, 2013’te kurulan ve kurucu üyesi olduğu MÜTİSAD’ın etkin bir güçbirliği oluşturarak sektöre güçlü bir soluk getirmeyi hedeflediğini aktarıyor: “Sektörün ihracat odaklı büyümesi, firmaların kurumsallaşabilmesi, kaliteli ve katmadeğeri yüksek üretim, markalaşma, Ar-Ge gibi pek çok konuda ortak çözüm üretebilmek için başta Ekonomi Bakanlığı olmak üzere işbirlikleri yaptık.”

Sürücü, her yıl 300 tona yakın altın mücevherat üretilen ve yıllık 400 ton altın işleme kapasitesine sahip Türkiye’nin üretimde Hindistan ve İtalya ile birlikte ilk üç ülke arasında olduğunu paylaşıyor: “Tasarım konusu çok önemli ve artık trend belirleyen durumuna gelmeliyiz. Sektörün bütün temsilcileri ve kurumları ile birlikte bundan sonrası için stratejileri iyi belirlemek zorundayız.”

Nergis Sürücü, MÜTİSAD olarak içinde bir kuluçka merkezi de bulunan, start-up’ların da yer alabileceği, teknoloji ile geleneksel tasarımı buluşturan büyük bir Ar-Ge Tasarım Merkezi kurma çalışmalarına başladıklarını dile getiriyor: “Projeyi Tarihi Yarımada’da hayata geçirmek istediğimiz için MÜTİSAD Başkanı Nilgün Kuyumcu liderliğinde ilk etapta bir belediye ile işbirliği için görüştük.”