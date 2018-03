OSBÜK, 38 OSB temsilcisini Gebze Güzeller OSB’de buluşturdu

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Gebze Güzeller OSB’nin evsahipliğinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce’deki 38 Organize Sanayi Bölgesi ile istişare toplantısı düzenledi.

Türkiye’deki 311 organize sanayi bölgesini temsil eden Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce’deki 38 organize sanayi bölgesi ile istişare toplantısı düzenledi. Gebze Güzeller OSB’de gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmalarının ardından OSBÜK ve TÜBİTAK TÜSSİDE (Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) arasında OSB bölge müdürlerinin yönetim yetkinliklerini artırmak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Toplantıda gerçekleştirilen ‘OSB’lere İlişkin Genel Değerlendirme Paneli’nde ise OSB’lerin sorunları masaya yatırıldı.

Toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç.Dr. Hasan Ali Çelik, KOSGEB Başkanı Recep Biçer, TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Ahmet Arif Ergin, TÜSSİDE Müdürü Tezer Battal, Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Sarı, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyeleri; Ömer Ünsal, Tahir Nursaçan, Adem Ceylan, Mustafa Yağlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Moralı, KobiEfor Sahibi ve Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, İstanbul Anadolu Yakası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çökmez, Beylikdüzü OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Keleşoğlu, Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, Kocaeli Gebze Kömürcüler İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, Kandıra Gıda İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başol, İkitelli OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Nihat Tunalı, İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Gülbahar, Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Okyay, Kocaeli Alikahya OSB Bölge Müdürü Nevzat Göçer, Gebze Güzeller OSB Bölge Müdürü Edip Saatçioğlu, GOSB Bölge Müdürü Nil Sönmez, GEBKİM-Kocaeli-Gebze V (Kimya) İhtisas OSB Bölge Müdürü Deniz Delioğlu, İstanbul Anadolu Yakası OSB Bölge Müdürü Ayla Dev, Gebze Plastikçiler OSB Bölge Müdürü İrfan Ayar, İstanbul Tuzla OSB Bölge Müdürü Çağlar Kahraman, İstanbul Deri OSB Bölge Müdür Yardımcısı Erdem Düzel ile çok sayıda sanayici ve işadamı katıldı.



“Daha yüksek katmadeğer üretmek zorundayız”

Toplantıya katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç.Dr. Hasan Ali Çelik, konuşmasında yüksek katmadeğerli üretim vurgusu yaptı. Bakanlık olarak her zaman üreten sanayicilerin ve OSB’lerin yanında olduklarının altını çizen Çelik, “Her sektörümüzün ülkemiz için ayrı bir öncü rolü var. Bütün sektörlerimizde daha yüksek katmadeğer üretmek zorundayız. Bu konuda önemli çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz” dedi.

Hasan Ali Çelik, OSB’lerin içinde kurulan ‘Endüstri Meslek Liseleri’nin ve ‘Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin, sanayi ürünlerinin yüksek katmadeğer kazanması için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “4. Sanayi Devrimi konusunda da çalışıyoruz. Emek değerini geriye doğru itiyor. Akıl, bilgi, teknolojik fark bugün çok daha önemli hale geliyor. Bilgiyi teknolojik ürüne doğru döndürmek, teknolojik ürünü de artık ticarileşmiş ve ülke kalkınması için ürüne dönüştürmeliyiz. Eğer biz ürünlerimizi marka haline getiremezsek yine geride kalırız.”

Tasarı halindeki ‘Üretim Reform Paketi’nden de sözeden Çelik, sonucu sanayici lehine olan bir çalışmaya imza atacaklarının altını çizdi.



İstihdam dostu OSB’ler

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB’lerin Türkiye’nin üreten gücü olduğunu vurgulayarak, insanların refah seviyesini artırmak için daha fazla üretmeye, daha fazla ticarete, ihracata ve istihdama ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Kütükcü, bu konuda İstanbul ve Kocaeli’nin başı çektiği Marmara Havzası’nın önemli mesafe katettiğini aktardı: “Bu bölgemiz Türk sanayisinin, ekonomisinin lokomotifi durumunda. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce’de toplam büyüklükleri 86 milyon 200 bin metrekareyi bulan 38 Organize Sanayi Bölgemiz (OSB) bulunuyor. Bu 38 OSB’mizde, 27 bin 167 fabrika üretim yapıyor. Bugün Türkiye’deki 311 OSB’mizde faaliyet gösteren 52 bine yakın fabrikanın yüzde 52.6’sı, bu 5 şehrimizdeki OSB’lerimizde üretim yapıyor. Bu fabrikalarımız tam bir istihdam dostu. 462 bin 81 kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Yine ihracat rakamlarına baktığımızda da karşımızda muazzam bir tablo duruyor. İstanbul’un lokomotif görevi üstlendiği bu 5 şehrimiz, 2016 yılında 70 milyar doların üzerinde ihracatla ülkemizin toplam ihracatının yüzde 53.6’sını gerçekleştirdi.”

Bu coğrafyada üretim olduğunu, zenginlik olduğunu ve istihdam olduğunu belirten Kütükcü daha iyisini yapacaklarını kaydetti. Bölgeler, OSB’ler ürettikçe Türkiye’nin daha güçlü ve rekabetçi hale geleceğini savunan Kütükcü, üstelik Türkiye’nin yükünü artık sadece Marmara Havzası’nın çekmediğinin altını çizdi. Kütükcü, şu noktalara değindi: “Konya, Kayseri, Gaziantep gibi Anadolu şehirlerimiz de Marmara Havzası’nın yükünü hafifletmek için gümbür gümbür üretim üssü haline geldiği süreç yaşıyoruz. Marmara Havzamız’ın tecrübesi ve girişimciliği ile Anadolu’nun üretim aşkı ve girişimciliğini birleştirerek yeni bir sanayi hikayesi yazabileceğimiz dönemi yaşıyoruz.”

Kütükcü, “OSB’lerimiz güçlendikçe, Türkiye çok daha güçlü, çok daha rekabetçi bir ülke haline gelecek. İnşallah hep beraber daha nitelikli OSB’ler inşa ederek, sanayimizin ürettiği katma değeri artıracağız” diye konuştu. Kütükcü, OSB’leri Türkiye’nin en başarılı projesi olarak tanımlayarak OSB projesini ihraç eder hale geldiklerini sözlerine ekledi.



KOSGEB 15 yılda 4 milyar lira destek verdi

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, KOSGEB’in girişimcilikten başlayarak bunları seviye seviye atlatarak ihracatçı konuma getirmek için birçok destek verdiğini hatırlattı. Biçer, “1990’da kurulan KOSGEB, 2003 yılına kadar sadece 14.5 milyon lira destek sağlarken 2003’ten bu yıl da dahil 15 yılda yaklaşık 4 milyar lira desteğe ulaştık. KOBİ’lere destek olmaya gayret ediyoruz. Son uyguladığımız kredi faiz destek programız da bizim yıllık bütçemizin 2.5 katı kadardı. KOSGEB’in yıllık 1 milyar lira olan bütçesinin 2.5 katı bir program için bir seferde tahsis edilmiş oldu. Son programda 230 bin KOBİ’miz paralarını, kredilerini bankalardan aldılar, 5.5 milyar liranın üzerinde rakam piyasaya girmiş durumda” diye konuştu.



“Her zaman sanayicimizin,OSB’lerimizin yanındayız”

OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Kocaeli ekonomisi ve Güzeller OSB hakkında bilgi verdi. Ceylan, toplantıya evsahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, OSB’ler olarak ülke ekonomisinin lokomotifi olduklarını ve daha fazla desteklenmek istediklerini belirtti.Ceylan, Gebze Güzeller OSB’de 10 tane kuruluşun yer aldığı ‘Sanayi Destekleme Merkezi’ açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Umarım bu merkez diğer OSB’lere de örnek olur” dedi.

Adem Ceylan, 39 maddesi OSB’leri ilgilendiren ‘Üretim Reform Paketi’ne dikkat çekerek şunları dile getirdi: “O maddelerden umutluyuz. 2002’de kurulduğundan bu yana OSB’ler ilk 10 yıl çok iyi gitti. Ama sonra son 6 yıldır iki ileri bir geri ‘mehter takımı’ gibi ilerlemeye çalışıyoruz. Biraz kan kaybetmeye başladı. Bu yasada bazı sorunlarımız halledilecek gibi gözüküyordu. Bunlardan hafta sonu çalışma izni, KOSGEB payının kaldırılması, birden fazla şirketlerin faaliyet gösterme imkanı, emlak vergisinde belli oranda iyileştirme gibi. Ama şu anda son durumu bilmiyorum. Umarım bilgi alırız.”



“Demiryolu ve liman yatırımlarında çok ısrarcıyız”

Toplantıya katılan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise şu bilgileri verdi: “Kocaeli otomotiv üretiminin yüzde 38’ini yapan bir il. Kocaeli Sanayi Odamız’a bağlı 2500 sanayi kuruluşu var, bunların 274’ü yabancı sermayeli. Yani yüzde 10’dan fazlası. İlk 500 firmanın 80’i bölgemizde üretim yapıyor. Dış ticarete bakarsak Kocaeli verilerine göre 18.3 milyar dolar ihracatımız var. Geçen ayki ihracatımız 1.9 milyardı. İthalatımız ise petrolden dolayı 40 milyarın üzerinde. Toplam ticaret hacmimiz 59 milyar. Bu rakamlarla Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde 17.3’ünü yapıyoruz. Bölgemizde 1 ıslah olmak üzere toplam 14 tane OSB, 3 teknoparkımız var. Bilişim Vadisi devreye girecek. 2 tane da Serbest Bölge var. Türkiye’de Nisan ayı itibariyle 444 tane Ar-Ge merkezi var. Bunların 43 tanesi ilimizde. Bölgemiz hem sanayi hem liman kenti. Kocaeli Körfezi’nde 35 liman var. Yılda 65 milyon ton mal elleçliyorlar. En önemli verimiz ise Kocaeli’de İstanbul’dan sonra 58 milyar vergi toplayarak 2. olduk.”

İlin altyapısına ilişkin taleplerinden sözeden Zeytinoğlu, bu kadar vergi veren ilin bu taleplerin karşılanmasını hak ettiğini düşündüğünü söyledi. Kocaeli’ne devlet yatırımlarının önemli olduğunu belirten Zeytinoğlu, demiryolu ve liman yatırımlarında çok ısrarcı olduklarını sözlerine ekledi.



“Kocaeli sanayinin başkenti”

“Kocaeli sanayinin başkenti” diyen Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, bölgeden 55 ülkeye istenilen ürünü 5.5 saatte ulaştırma imkanları bulunduğunu ifade etti. Bölgedeki kurumların bir vücut gibi çalıştığını gördüklerini belirten Çiler, “Bizim talebimiz şudur; sanayicinin üzerindeki yükleri alın. Sanayiciye katkı talep ediyoruz, vergisini gününde ödeyene bir ödül sistemi istiyoruz. Verilen destekler bizim için bir nefes niteliği taşıyor” diye konuştu. Siyasi iradenin tamam demesine rağmen bürokrasinin aşılamamasından yakınan Çiler, bu noktada yardım istedi. Çiler ayrıca, milli bir proje olduğunu belirttiği Bilişim Vadisi projesinin tanıtılmasına yardımcı olunmasını rica etti.

OSBÜK ve TÜBİTAK TÜSSİDE arasında imzalanan işbirliği protokolünden sonra konuşan TÜSSİDE Müdürü Tezer Battal, 35 yılda 500’den fazla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Mevcut 18 projenin devam ettiğini aktaran Battal, protokol kapsamında OSB Bölge Müdürleri için “Yöneticiden Liderliğe Dönüşüm Eğitimleri” başlıklı bir eğitim programını hayata geçireceklerini açıkladı. Battal, eğitim programının fikir babasının Gebze Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan olduğunu da vurguladı.

OSB’lere İlişkin Değerlendirme Paneli’nde OSB’lerin sorunları konuşuldu.

Toplantının OSB’lere İlişkin Genel Değerlendirme Paneli’nde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç.Dr. Hasan Ali Çelik, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, OSBÜK Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü, Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan’dan oluşan İstişare Heyeti, OSB Başkanları, Bölge Müdürleri ve yöneticilerin dile getirdiği sorunları dinleyerek çözüm önerileri üzerine konuştu.

İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Gülbahar, 30 bine yakın işletmenin bulunduğu OSB’de karmakarışık bir emsal sorunu yaşadıklarını kaydetti. OSB’ler kurulurken yanlarında şehirlerin de kurulması gerektiğini belirten Gülbahar, TOKİ ile yapılacak işbirliğinin bütün OSB’lerin ihtiyacı olduğunu söyledi.

Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, çok ciddi bir yol sorunları bulunduğundan sözederek, belediye ile müşterek yapılması gereken yolun bir an önce yapılmasını talep etti. OSB’ler Kanunu’na ilişkin en büyük sıkıntılarını altyapıdan kaynaklandığını ifade eden Silahtaroğlu, “Örneğin; demiryolunu OSB içine alamıyoruz. Altyapıya ilişkin tüm bunlar tek bir elden Bakanlık tarafından planlanmalı” dedi. OSB’ler Kanunu’nda yer alan ve OSB’lere tanınan vergi muafiyetlerini uygulamada elde edemediklerini aktaran Silahtaroğlu, bu konuda yeni çıkacak OSB Yönetmeliği’nde bir çözümün bulunmasını talep etti. Siyasi otoriteden de öncelikle ihracatla ilgili ikili serbest ticaret anlaşmalarının artırılmasını isteyen Silahtaroğlu, resmi kurumların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında yerli makine sanayisine öncelik vermesini önerdi.

İkitelli OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Nihat Tunalı, Üretim Reform Paketi’nin sanayinin lokomotifi OSB’ler için çok önemli olduğuna işaret etti.

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, OSB’lerin Emlak Vergisi ile sorunlardan sözetti, OSB’lerdeki fabrikaların asansör ruhsatlarının da belediyeler değil OSB’ler tarafından verilmesini istedi.

GOSB Bölge Müdürü Nil Sönmez, sanayicinin en büyük sorununun istihdam olduğuna değinerek, OSB’lerde açılan meslek liselerinde öğrenci masraflarına devlet katkısının artırılmasını talep etti.

Beylikdüzü OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Keleşoğlu, OSBler’de 5-6 katlı binalarda farklı farklı işletmeler olabildiğini ancak yasanın buna izin vermediğini aktararak, bu sorunun çözülmesini talep etti.

İstanbul Anadolu Yakası OSB Bölge Müdürü Ayla Dev, emsal sorunundan sözederek, OSB’de Kanun’a uygun yapılaşma yapılamadığını ifade etti. Yeni Yönetmelik’te özellikle İstanbul’daki OSB’ler için bu konuda özel bir madde geliştirilmesini istedi.

İstanbul Deri OSB Bölge Müdür Yardımcısı Erdem Düzel, EPDK’nın yeni bir mevzuat çalışmasına girdiğini belirterek, özellikle enerji alanında yapılacak yeni düzenlemelerle sanayicilere destek olunmasını istedi.

OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorum OSB Müteşebbis Heyet Üyesi Mustafa Yağlı, kalkınma ajansları ve KOSGEB’in ayrı ayrı çalışması yerine bir kurumun olmasını ve özellikle KOSGEB’in güçlendirilmesini önerdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, sanayicilere her konuda destek olduklarını ve olacaklarını açıkladı. Bodrum katların emsal harici tutulmasında hiçbir sakınca olmadığını belirterek Özak, OSB’lerdeki sosyal alanların özellikle mülkiyete konu olmaması gerektiği üzerinde durdu.

Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Sarı, OSB Kanunu’nda OSB’lerin bütçesinin yüzde 10’unun sosyal amaçlı projelerde kullanılabilmesine olanak tanıyan yeni bir düzenleme yapılmasını önerdi.

Tüm sorunları dinleyen İstişare Heyeti adına konuşan Bakan Yardımcısı Çelik, OSBÜK ile ilgili yeni yasanın taslak halinde olduğuna değindi. Bu konuda OSB’lerin de görüşlerini dikkate alacaklarını vurguladı.