Özbekistan’ın yeni Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev

“Semerkant büyümüş, gelişmiş ve çağdaşlığı tarihle beraber yaşıyor”. Dr. Akkan Suver ve Şamil Ayrım, Marmara Grubu Vakfı adına Özbekistan Cumhurbaşkanlığı seçiminde gözlemciydi.

Geride bıraktığımız Aralık ayının ilk pazar gününü, Özbekistan’ın Semerkant şehrinde geçirdim. Özbekistan’da Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un ebediyete intikali münasebetiyle gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Türk sivil toplumu adına gene mensubu bulunduğum Marmara Grubu Vakfı’ndan Şamil Ayrım ile birlikte Türk sivil toplumu adına gözlemci olarak katıldım.

Öncelikle belirtmeliyim ki; Özbekistan’ı, bir yıl önce bulunduğum Özbekistan’dan pek farklı buldum. Özbekistan büyük bir büyüme içinde... Büyüme ölçülerinin çağın icaplarına uygun olarak geliştiği her alanda görülüyor.

İslam Kerimov ve arkadaşlarının çalışmış ve eser bırakmış olduklarını hem Taşkent’te hem de Semerkant’ta gözlerimle gördüm. İki şehir de temizliğiyle, uluslararası kentsel disiplin anlayışıyla sizleri kucaklıyor.

Doğunun incisi olarak adlandırılan Semerkant da hem tarih hem de çağdaşlık bir arada yaşıyor... 3000 yıllık bir mazisi olan bu eski şehir Müslümanlığın gerçek merkezi olduğu kadar, çağdaş mimarinin bütün özellikleriyle bugün hayatta... İslam dininin büyük yorumcusu İmam Maturudi’nin türbesiyle Hamid Alimcan Drama Tiyatrosu bir arada... İmam Buhari’nin kültür müzesi haline gelen istirahatgahıyla tarihi Afrasyab şehrinin kalıntıları yan yana... Timur Hanedanı’nın Büyük Hükümdarı Timurlenk de burada torunu Astronomi Bilgini Mirzo Uluğbey ve İslam Kerimov’la birlikte aynı toprağın yorganının altında...

İşte bu tarih kokan ama o nispette de çağdaşlığı yaşayan Semerkant’ta arkadaşım Şamil Ayrım’la Cumhurbaşkanlığı seçimini gözlemledik.

Büyük bir katılıma tanık olduğumuz seçimlerde, 15.906.724 Özbek oy kullandı. Başbakan Shavkat Mirziyoyev’in oyların yüzde 88.61’ini alarak Özbekistan’ın yeni cumhurbaşkanı seçildiği seçimlerde Özbekler sandıklara bayrama gider gibi gittiler.

Ülkenin neredeyse yüzde doksanına yakınının oy kullandığı böylesine önemli bir seçimi Özbekler şeffaflık kuralları içinde dikkatlice olduğu kadar profesyonelce bir yönetimle gerçekleştirdiler.

Demokrasinin bütün değerlerinin gündeme gelip, yaşandığı seçimlerde batı demokrasilerinin sahip olduğu kriterleri yaşadık. Açıklık, şeffaflık gözlemcilerin ortak değer ölçüsüydü.

Sonuç olarak, Özbekler demokrasiyi özümsemenin vakarı içinde seçimlerini tamamladılar.

Bu arada gözlemciler olarak ortak tespitimiz, yeni seçilen Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev’e Özbekler’in güveninin tam olduğudur.;

Ben de inanıyorum ki; Özbek kardeşlerimiz O’nun çizeceği isabetli yol haritasında yarınları istikrar ve barış içinde kucaklayacaklardır.



Dr. Akkan Suver ve Şamil Ayrım'dan oluşan Marmara Grubu Vakfı Gözlemci Heyeti, Özbekistan’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde gözlemci olarak yer aldı. Özbekistan’ın Semerkant şehrinde gözlemcilik görevlerini yerine getiren Dr. Akkan Suver ve Şamil Ayrım, on ayrı seçim bölgesinde sandıkları gezdiler. Seçimler sonrası gözlemciler adına bir basın toplantısı da düzenleyen Dr. Akkan Suver ve Şamil Ayrım Özbekistan’ın bu seçimlerle demokrasi yolunda yeni kazanımlar elde ettiğini vurguladılar. Dr. Suver ayrıca; “Bu seçim Özbekistan demokratik yaşamında yeni bir merhale oluşturmuştur. Seçim kararının alınmasından, seçimlerin gerçekleşmesine kadar profesyonelce yönetilen ve gerçekleştirilen bir sürecin yaşandığına tanık olduk. Gerek bizlerin, gerekse de diğer uluslararası gözlemcilerin şahit olduğu gibi seçimlerin tarafsız, demokratik kurallara uygun olarak icra edildiğini memnuniyetle müşahede ettik. Bu seçimin başarısı kardeş Özbekistan’ın demokrasisinin geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. Zira seçim sürecinde gözlemlediğimiz açıklık, şeffaflık, Özbek demokrasisinin artık belirli bir olgunluğa eriştiğini de göstermektedir.”