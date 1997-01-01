Türkiye İş Bankası 93 yaşında

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Banka’nın 93. kuruluş yıldönümü nedeniyle ulusal ve uluslararası konjonktürü içeren bir değerlendirme yaptı. Bali, ülke olarak yurtiçi ve yurtdışı sıkıntılara aslanlar gibi direndiklerini söyledi.