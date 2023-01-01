Yakını okuyamıyorsanız trifokal lens çözüm olabilir

Dünyagöz Etiler Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Bozkurt Şener anlattı:

Presbiyopi nedir?

40 yaşın üzerindeki kişilerde yaşa bağlı olarak oluşan yakını görememe sorunudur. Gözlerimizin içindeki mercek şekil değiştirebilen bir yapıya sahiptir. Bu mercek bu özel yeteneği sayesinde cisimler yakına geldiğinde, şişerek şeklini değiştirebilir ve görme kalitesini artırır. Yakın görme bu şekilde gerçekleşir. 40 yaşından sonra göz bu yeteneğini yavaş yavaş kaybetmeye ve göz içindeki doğal lensin elastik yapısı bozulmaya başlar. Bu durum yakını görmede, odaklanma sırasında göz içinde meydana gelen değişiklikleri kısmen engeller.



Trifokal lens nedir? Kimlere uygulanır?

Bazı kişiler hem yakın hem uzak için ayrı gözlük kullanırlar. Bazı kişiler ise tek bir gözlükle hem yakını, hem uzağı görebilirler. Trifokal lens yakını, uzağı ve ayrıca orta mesafeyi bir arada gösterme özelliğine sahip bir göz içi merceğidir. Trifokal göz içi lens yerleştirme tekniği tamamen bir katarakt cerrahisidir. Standart katarakt ameliyatında ne yapıyorsak trifokal lens cerrahisinde de aynı işlemleri uyguluyoruz. Bu cerrahide hastanın göz içinde bulunan doğal lensi çıkartılarak yerine gözün iç yapısına uygun ve hastanın görmesini iyileştirecek bir mercek yerleştirilir. Bu cerrahide farklı olarak, standart (sadece uzağı gösteren, yakın için gözlük gerektiren) bir mercek yerleştirme yerine trifokal lens (yakını, orta mesafeyi ve uzağı gösteren) göz içine yerleştirilir.



Avantajları nelerdir?

Trifokal lensler, tasarım olarak yakın-uzak ve orta mesafe diyebileceğimiz odaklama özelliğine sahip merceklerdir. Uzun yıllardır bu teknoloji dünyada kullanılmaktaydı ama bugün kullandığımız yeni jenerasyon ileri teknoloji mercekler ile çok başarılı sonuçlar alınıyor. Bu ameliyatlarda takılan mercekler ömür boyu göz içinde kalır. Yani hastaların takıp çıkarttıkları kontakt lens gibi bir mercek değildir. Hekim tarafından gözün içine yerleştirilir. Lensin alerji yapması veya doku tarafından kabul edilmemesi mümkün değildir.



Trifokal lensler kimlere uygulanmalı?

Kataraktı olan hastalar ayrıntılı bir muayeneden geçirildikten sonra gözlerinin yapısı uygunsa bu lensleri kullanabilir. Her hastanın gözü bu tip bir ameliyata uygun olmayabilir. Kataraktı olan hastaların mesleki konumu, yaşı, sosyal aktivitesi, okuma alışkanlığı, entelektüel düzeyi de hasta seçiminde önem taşıyor. Kataraktı olmayan ve gözlüğü yaşantılarından tamamen çıkartmak isteyen kişiler de trifokal lensler sayesinde günlük rutin işlerini gözlüksüz yapabilecek hale gelebilirler. Bu ameliyat öncesinde hastanın detaylı bilgilendirilmesi çok önem taşır. Uygun hasta seçimi, uygun teknik, ameliyatın gerçekleştirildiği kurumun ve hekimin tecrübesi ve tabii ki doğru mercek seçimiyle yapılacak bu ameliyattan hasta da hekim de en iyi sonucu alacaktır.



Başarıyı neler etkiler?

Mercek seçimi ve doğru uygulanması, bu cerrahinin en önemli tarafıdır. Hastanın gözüne uygulanacak lensin tipi, derecesi, göze nasıl bir açıyla yerleştirileceği, yapılan ölçümlere göre lens numarasının ( hem astigmat hem uzak, orta mesafe ve yakını düzeltebilecek) tam tespit edilmesi önemli ve deneyim isteyen bir uygulamadır. Ameliyat sonrasında bir süre damlalar kullanılarak göze koruma sağlanır. Yaklaşık 3-4 hafta kadar bu damlaların kullanılması ve gözün korunması gerekir.



Normal hayata dönüş ne zaman olur?

Ameliyattan 3-4 gün sonra hemen hemen tüm hastalar günlük ev ve iş düzenlerine dönebilir.