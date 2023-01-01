Avrasya Tüneli geçiş ücreti artık internette

Asya ve Avrupa kıtalarını ilk kez deniz tabanı altından geçen iki katlı karayolu tüneliyle birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, kıtalar arası yolculuk süresini 5 dakikaya indirdi.

7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunarak yoğun ilgi gören Avrasya Tüneli’nde, sürücülere artık geçiş ücretini web sitesi üzerinden ödeme kolaylığı da sunuluyor. Otoyol sektöründe yeni hayata geçirilen bir uygulama ile Avrasya Tüneli’nin geçiş ücreti ödeme işlemleri, artık www.avrasyatuneli.com adresinden yapılabiliyor. Uygulama ile HGS ve OGS hesaplarında yeterli bakiye olmayan, herhangi bir otomatik ödeme sistemine dahil olmayan ve ihlalli geçiş yapan sürücüler; plaka, kimlik veya vergi numaralarıyla geçiş ücretlerini öğrenebilecek. Sürücüler banka ve yetkili kurumlara gitmeden geçiş ücretini web sitesi üzerinden kredi kartı ile güvenli şekilde hızlı ve kolayca ödeyebilecek.

Bilgisayarlardan erişilebildiği gibi cep telefonu, tablet ve mobil cihazlar üzerinden de erişim sağlanabilen sistem ile sürücüler, geçiş bilgilerini öğrenerek, cezai işlem uygulamasını da engelleyebilecek.