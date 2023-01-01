Borusan Lojistik ‘inovasyon’ ödülünü kazandı

Koç Topluluğu şirketi Zer A.Ş. tarafından düzenlenen ‘Çözüm Ortakları Zirvesi’ kapsamında Koç Grubu tedarikçileri ödüllendirildi.

Bu yıl ilk kez verilen ‘inovasyon projesi’ kategorisinde ödülü 180 farklı lojistik firması arasından Borusan Lojistik aldı. Yenilenen ödül konseptiyle birlikte adı ‘Zer Çözüm Ortakları Zirvesi’ olan etkinlikte ödülü kazanan Borusan Lojistik, proje kapsamında Türkiye’nin herhangi bir noktasında bulunan Arçelik bayisinden, yine Türkiye’nin herhangi bir noktasındaki Arçelik servis noktasına parsiyel ürün taşımasını yapıyor. Ödülü Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen ve Zer Genel Müdürü Aykut Özüner’in elinden Borusan Lojistik Genel Müdürü İbrahim Dölen aldı.