FIATA Diploma Eğitimi ikinci mezunlarını verdi

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İTÜSEM) desteği ile düzenlenen FIATA Diploma Eğitimi, ikinci mezunlarını verdi.

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, “19 meslektaşımız, hem FIATA tarafından 150 ülkede geçerliliği olan FIATA Diploması ve FIATA Hava Kargo Sertifikası'nı hem de İTÜ tarafından verilen Lojistik Uzmanlık Sertifikası'nı almaya hak kazandı. Başarılarının devamını diliyorum” dedi. İTÜ İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve FIATA Diploma Eğitimi Koordinatörü Doç.Dr. Murat Baskak, FIATA Diploma Eğitimi’nin içerik itibariyle diğer lojistik eğitimlerinden ayrıldığını vurguladı.