İDO Ro-Ro Hattı’na ödül

İDO, 11. Uluslararası Altın Çıpa Denizcilik Başarı Ödülleri'nin Kabotaj Hattı Ro-Ro Taşımacılığı Kategorisi’nde ödüle layık görüldü.

İDO Deniz ve Kara Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Hasan Üstündağ ödülü alırken şunları söyledi: “Ağır vasıta taşımacılığında yatırımlarına devam eden İDO, Ambarlı ile Topçular arasında birkaç gemiyle yeni bir operasyon olarak başlayan Ro-Ro taşımacılığı ile ağır vasıta yükünün önemli bir bölümünü İstanbul’un üzerinden çekerek, şehir trafiğini rahatlatmayı planlıyor. Ambarlı’daki iskelenin yapım süreciyle ilgili izinlerin tamamlanması ve inşaatın gerçekleşmesinin ardından Ambarlı-Topçular Ro-Ro hattımızın giderek büyüyen bir operasyona dönüşeceğine inanıyoruz.”