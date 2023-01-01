Safiport’tan yeni terminal yatırımı

Son bir yıl içinde 6 milyon ton dolgu malzemesi ile 270.000 metrekare yeni terminal alanını tamamlayan Safiport Derince’nin yeni rıhtımlarına ait 40 km uzunluğundaki çelik boru kazıkların çakımına hızla devam ediliyor.

Yeni yatırımlarla mevcut 1800 metre uzunluğundaki rıhtımlarına ilave olarak 490 metre konteyner rıhtımı, 450 metre de ro-ro ve genel kargo rıhtımına kavuşacak. 18 metre derinliğindeki yeni konteyner rıhtımında Super Post Panamax boyunda gemilere hizmet verilecek. Konteyner terminalinin ilk fazında yıllık 500 bin TEU elleçleme kapasitesine ulaşılacak. Halihazırda konteyner, dökme yük, genel kargo, ro-ro ve demiryolu terminalleri ile hizmet vermekte olan Safiport Derince’nin yeni terminal yatırımlarının yaklaşık 350 milyon dolar tutarında gerçekleşmesi bekleniyor.

