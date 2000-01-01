Turkven, MNG Kargo’yu satın aldı

Türkiye’ye 2000 yılından bugüne kadar yaklaşık 5 milyar dolar yatırım getiren Turkven, 2017 ve 2018’de 1 milyar dolarlık yeni uluslararası doğrudan yatırımı Türkiye’ye çekme hedefi doğrultusunda bir adım daha attı.

Turkven, Haydar ve Suat Sancak kardeşler ile birlikte MNG Kargo’nun tamamını satın almak için Rekabet Kurumu’ndan onay aldı. Turkven ortaklarından Hale Özsoy Bıyıklı, “Ticaretin can damarı olan kargo taşımacılığı, ülkemizdeki tüm şirketleri ve bireyleri en kolay ve hızlı şekilde birbirine bağlıyor. Sektörün otomasyon ve teknolojiye en yoğun yatırım yapmış firması olan MNG Kargo’nun, tüm kargo kullanıcılarının ve özellikle e-ticaretin büyümesiyle artan talebe en hızlı ve kaliteli servisi verebilecek olan şirket olduğuna inanıyoruz” dedi.

MNG Kargo Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Aslan Kut, “2003 yılında MNG Holding’in öngörülü ve cesur yatırımı ile kurduğumuz firmamız, tecrübeli ve yenilikçi ekibimiz sayesinde, bugüne kadar çok önemli başarılara imza attı. Ortak oldukları tüm işlerde yüksek büyüme ve kurumsallık sağlamış olan ve toplam 60 bin kişinin istihdamına katkıda bulunan Turkven ve sektörümüze büyük benzerlik gösteren, 5 milyar lirayı aşkın cirolu, dev Hedef Ecza Deposu şirketinin kurucu ortakları ile beraber, gelecekte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu.



