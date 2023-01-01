UPS, yük taşımacılığı için takip teknolojisini geliştiriyor

UPS, hava, deniz ve kara taşımacılığının yanı sıra envanter, satın alma siparişleri ve gümrük giriş detaylarına yönelik yönetim ve takip aracı olan Flex™ Global View hizmetinin geliştirilen özelliklerini duyurdu.

Flex™ Global View hizmetinde oturum açan UPS tedarik zinciri müşterileri aşağıdaki güncellemelerle karşılaşacak: Yeni deniz konteyneri gösterge paneli, ‘Ayrıntılı Nakliyat Uyarıları’, daha iyi gösterge panelleri ve raporlar. UPS Freight Forwarding Başkanı Cindy Miller şunları söyledi: “UPS, müşterilere yönelik bu önemli teknoloji aracının sürekli gelişimine kendini adamıştır. Tedarik zincirinde yaşanan son dakika sürprizlerden kimse hoşlanmaz. İşte bu yüzden Flex™ Global View müşterileri daha iyi bilgilendirmek ve tedarik zincirlerini daha iyi kontrol etmelerini sağlamak için görünürlük düzeyi, raporlar ve uyarılar sunuyor.”

UPS, Flex™ Global View hizmetinin geliştirilen özelliklerini 2017 yılı boyunca hayata geçiriyor olacak.