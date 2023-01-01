Adana'da, Hacı Sabancı OSB, Yemen’i kucaklıyor

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Körfez Ülkeleri Temsilcisi Mustafa Göksu'nun öncülük ettiği Yemenli sanayici ve bürokratlardan oluşan 150 kişilik heyet, iki ülke arasındaki ticari işbirliğini geliştirmek üzere geldiği Adana'da, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ni (AOSB) gezdi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, AOSB'den Avrupa'ya ihracat yapan birçok önemli işletme olduğunu belirterek yıllık ihracat rakamının 1 milyar doları bulduğunu ifade etti. TYDTA Körfez Temsilcisi Mustafa Göksu ise şöyle konuştu: Yemenliler, Ortadoğu ticaretini elinde tutan bir millettir.Yemen halkında doğuştan bir girişimcilik yeteneği var. Biz de Yemen'deki kardeşlerimizi Adana ve Mersin'de bulunan işadamlarımızla bir araya getirerek, buradaki gelişmiş sanayiyle tanıştırmak istedik. Bu vesileyle iki ülke arasındaki ticaretin artacağına inanıyoruz."

Yemenli heyet, AOSB'de üretim yapan bazı firmaları gezerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

