Aliağa'da Sanayi Bölgesi genişliyor

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi, artan yatırım taleplerini karşılamak amacıyla 5 milyon metrekare genişleme talebinde bulundu.

Bu bağlamda Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, bölgenin gösterdiği başarı öyküsünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "Bu OSB'nin altına dört tane teker koyup Bursa veya İstanbul'a götürmek imkanına sahip olsak metrekare birim fiyatlarının 500 dolardan az olması mümkün değil. Liman var, İZBAN var, yeni otoyol ihalesi, İstanbul-İzmir Otoyolu var. Yine Çin'in önemli bir liman yatırımcısının Aliağa limanlarına ilgisi var." Halen 10 milyon metrekare alanda 4 milyon metrekare sanayi parseline sahip olan bölge yakın zamanda tam kapasiteye ulaşacağı için 5 milyon metrekarelik genişleme alanı için başvuruda bulundu.