Ankara 1. OSB'ye 8 milyar dolar ‘nükleer katkı’
Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mahmut Nedim Durukan, bölgelerinde 11 bin dönüm arazide 320 fabrikanın faaliyet gösterdiğini ve yeni bir atakla 11 bin dönümlük bir alanı daha bünyelerine katacaklarını söyledi.
Durukan, Türkiye'de eğitim sistemini değiştirecek ASO Teknik Koleji'ni kurduklarına dikkati çekerek, Almanya'daki bir okulda bulunan tüm özelliklerin yer aldığını anlattı. Öğrencilerin 12 kişilik sınıfta 6 CNC tezgahı ile eğitim aldıklarını, bu projeyi çok önemsediklerini vurgulayan Durukan, Ankaralı sanayiciler olarak 60 bin metrekarelik bir arsayı okula vakfettiklerini belirtti. OSB'de yaklaşık 40 bin kişinin çalıştığını belirten Durukan, en az 2 bin kişilik de ihtiyaç olduğunun altını çizdi.
Durukan bir de ilginç bir değerlendirme yaptı: "Nükleer enerji faaliyete geçtiğinde 1. OSB'ye yaklaşık 8 milyar dolar civarında olumlu etkisi olacak. Çünkü oraların tüm malzemelerini, ihtiyaçlarını bölgemizde yapmayı planlıyoruz. Ankara bu konuda yetkindir, iyi fabrikalarımız var. Bu konuda kendimize güveniyoruz."