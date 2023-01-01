Ankara 1. OSB'ye 8 milyar dolar ‘nükleer katkı’

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mahmut Nedim Durukan, bölgelerinde 11 bin dönüm arazide 320 fabrikanın faaliyet gösterdiğini ve yeni bir atakla 11 bin dönümlük bir alanı daha bünyelerine katacaklarını söyledi.