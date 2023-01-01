Antalya OSB Kazakistan'ta 60 firma ile görüştü

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Ticaret Heyeti, Kazakistan programı kapsamında 60 Kazak firmasının temsilcileri ile yüz yüze görüşme yapıp yeni işbirliği ve ortaklık fırsatlarını değerlendirdi.

Ontustik Serbest Ekonomik Bölgesi, Ontustik Organize Sanayi Bölgesi ve Türk-Kazak Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret eden heyet, Bölge’deki fabrikaları gezerek üretim süreçlerini inceledi. Kazakistan'ın önde gelen işadamları ile yüz yüze görüşmeler yaparak yeni işbirliği ve ortaklık fırsatlarını değerlendiren Antalya OSB sanayicilerine iş dünyasının temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. 60 Kazakistan firmasının katıldığı B2B toplantısında, yaklaşık 350 adet yüz yüze iş görüşmesi gerçekleştirildi.