Bafra Medikal İhtisas OSB’de sağlıklılık

Zirve, Samsun Sağlık Endüstrisi, Bafra Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin tanıtımı için yapıldı. Zirve, Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan ile Türkiye'den hastane ve sağlık merkezi yöneticileri, doktor ve tıbbi alet üreticisi işadamları ile sağlık kurumlarının yöneticileri katıldı.

Önemi şurada: Türkiye'de medikal sanayi Samsun'da kümelendi. Bafra Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yaklaşık 800 dönüm alana kuruluyor ve 79 parselden oluşuyor. Kümelenme ihracata yönelik. Türkiye'nin kilogram başı ortalama ihracat geliri 1.5 dolar; medikal ürünlerde ise ihracat bedeli kilogram başına bin doların üzerinde. Bafra Medikal İhtisas OSB’de üretilen ürünler "Mediclust" markasıyla pazarlanacak. OSB’de orta ve yüksek teknoloji çalışan CNC makineleri bir gecede silah üretimine geçebildiği için medikal yatırımlar aynı zamanda stratejik kabul ediliyor.