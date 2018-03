Dudullu OSB’de yıllık 50 milyon adet sandviç üretilecek

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptığı yatırımla Mr. NO, 6000 m2 kapalı alana sahip ve yıllık 55 milyon adet kapasiteli yeni fabrikasının açılışını yaptı.

Türkiye'nin ilk paketli sandviç üretimine başlayan Niyazi Önen Gıda A.Ş., Mr. NO ve Baricci markalarıyla sandviç ve sağlıklı atıştırmalıklar üretimi yapıyor. Sektörün en yeni, modern ve hijyenik tesisi olan yeni fabrikayla 118'i kadın olmak üzere toplam 179 kişilik yeni istihdam yaratan Mr. NO, önümüzdeki dönemde istihdamını yüzde 10 artıracak. Fabrika ile ilgili açıklama yapan Dardanel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, "Bugün Mr. NO markasıyla klasik, gurme, ciabatta çeşitleri olmak üzere toplam 14 farklı sandviç üretimi yapıyoruz. Yıllık 55 milyon adet kapasiteli yeni fabrikamızın açılışını yaptık” dedi.