E-ticarette Türk ve Çin KOBİ’leri Kayseri de

Kayseri'de düzenlenen Çin ile Türkiye arasında ekonomik işbirliğini amaçlayan Çin-Türkiye Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Pilot Projesi programı sürüyor. Kayseri'de faaliyet gösteren KOBİ temsilcileri ile Çin heyeti bir araya geldi.