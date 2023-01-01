Gebze'ye Geri Dönüşüm OSB'si kurulacak

Dünyada hurda ve geri dönüşüm sektöründe 5'inci sırada yer alan Türkiye’de düğmeye basıldı.

Gebze'de 215 dönüm arazi üzerine, 5 milyar liralık yatırımla 120 bin kişinin istihdam edileceği dönüşüm OSB'si inşa edilecek. Projeyi, 5 bin 300 üyesi bulunan, Hurda ve Geri Dönüşümcüler Kooperatifi yürütecek. Metal, cam, kağıt, pil, motor yağı gibi tüm atıkların geri dönüştürülerek, ekonomiye kazandırılacağı OSB'nin 3 yılda tamamlanması hedefleniyor.

Hurda ve Geri Dönüşümcüler Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ebru Çakmaz, şu bilgileri paylaştı: "Doğal kaynakların azalmasıyla birlikte bu sektörün önemi dünyada gitgide artıyor. Geri dönüşüm sektörüne yönelik bilinç de yükseliyor. Türkiye, kendi atıklarının yanı sıra Avrupa ve Ortadoğu Bölgesi'nden de geri dönüşüm için ithalat yapıyor, ancak bizim bu işi daha üst noktaya taşımamız gerekiyor. Biz de buradan hareketle OSB çalışmalarını başlattık. Araziyi Milli Emlak'tan 350 milyon TL'ye satın aldık. Projeyi iki etapta hayata geçireceğiz. İlk etabı 18 ayda bitirip 2020 yılının ilk çeyreğinde hizmete açacağız. İkinci etabı da bir yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz”.