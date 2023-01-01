İşsizlik yeni OSB’lerle çözülecek

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de işsizlik konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu vurgulayarak, "Yeni Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB’lerin) açılmasıyla Mersin'in işsizlik problemi ciddi anlamda çözülecektir.