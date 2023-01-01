İşsizlik yeni OSB’lerle çözülecek
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de işsizlik konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu vurgulayarak, "Yeni Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB’lerin) açılmasıyla Mersin'in işsizlik problemi ciddi anlamda çözülecektir.
Mersin yeni OSB'ler ile bir gıda endüstri şehri kimliğine de kavuşacak. Mersinimiz’i sıradan bir sanayi bölgesi olmaktan çıkarıp, gerçek anlamda bir endüstri şehri, bir sanayi şehri olma hüviyetini birlikte kazandıracağız" dedi.
Mersin'de şu anda devam eden çalışmalar bittiğinde tam anlamıyla ulaşım şehri, bir marka şehir olma özelliğine kavuşacağını belirten Elvan, "Mersin'in gerek ürettiğinin pazara açılmasında gerekse de ihtiyacı olan ürünlerin temininde hiçbir engel olmayacak bir perspektif öngörüyoruz. Lojistik merkezde bu tablonun önemli tamamlayıcılarından biridir" diye konuştu.