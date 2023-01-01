Kütahya OSB’de NG Kütahya Seramik yatırımı

NG Kütahya Seramik'in, 150 milyon lira yatırımla kurduğu "15 Temmuz Şehitleri Seramik Fabrikası" 500 kişiye istihdam sağlayacak. Ay sonunda faaliyete geçecek fabrika, firmanın teknik granit seramik üretim kapasitesini artıracak.