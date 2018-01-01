Manisa OSB’ye dev yatırım

Vestel Manisa OSB’de, 2018 yılında faaliyete geçirmeyi planladığı yeni çamaşır ve kurutma makinesi fabrikasının temellerini attı. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, yatırımı şöyle sundu: