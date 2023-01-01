Sakarya OSB’de ‘Burda Bebek’

Burda Bebek A.Ş., Wee Baby markasıyla sektördeki konumunu güçlendiriyor. Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) hizmete açılan yeni üretim tesisiyle Burda Bebek-Wee Baby 15 bin metrekare üretim ve depolama alanında hizmet verecek.

2017 yılı sonuna kadar 12 milyon TL yatırımı planlanan tesisin artan kapasitesiyle Wee Baby, yüzde 30'un üzerinde büyüme hedefliyor. Burda Bebek-Wee Baby, bu yatırımla 25 milyon olan üretim kapasitesini yüzde 100 artıracak.

Wee Baby Genel Müdürü Burak Özbaşoğlu, "Yeni yatırımımızla birlikte ürün kategorilerinde ve farklı ülkelerde genişleyeceğiz. Artan kapasitemiz ile lojistik ve Ar-Ge çalışmalarımız hız kazanacak. Daha etkin ve farklı ürün çeşitleriyle de hizmet verebileceğiz" dedi.