Adana Hacı Sabancı OSB: Takım çalışması semineri

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), işletmelerin yönetici ve çalışanlarına yönelik "Takım Kurma ve Koordinasyon Becerisi" semineri düzenledi.

"AOSB Akademi" çerçevesinde düzenlenen seminerde, takım çalışmasının; üretkenliği, kaliteyi ve müşteri memnuniyetini büyük oranda artırdığı örneklemelerle anlatıldı. Sunumunu uygulamalı olarak yapan Aile ve Evlilik Terapisti Psikoterapist Dr. Obengül Ejder, "Bir şirket için önemli olan bireylerin değil, o bireylerin oluşturdukları takımların becerisidir. İnsanlar takım olarak işin kalitesini yüzde 72 artırabiliyor. İş tatmini yüzde 65 oranında artıyor. Müşteri zincirin en son halkası olmasına rağmen müşteri memnuniyetini yüzde 55 oranında artırıyor ve israfı da yüzde 55 oranında azaltıyor" diye konuştu.

