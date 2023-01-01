Balıkesir OSB'ye 100 milyon avroluk yatırım

Balıkesir Ticaret Odası ve Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Başkanı Fahri Ermişler, Alman Daimler Grubu ve Şişecam'ın, kentte 100 milyon avroluk yatırımla cam elyaf ve kompozit tesisi kuracağını açıkladı.

Tesisin cam elyafı ve kompozit alanında faaliyet göstereceğini belirten Ermişler, "Daimler Grup ve Şişecam'ın kuracağı şirketin yatırım miktarı 100 milyon avro ama benim hem Balıkesir hem Almanya'dan aldığım izlenimlere göre, üzerine 200 milyon avro daha sektörel yatırım gelecek cam elyaf ve kompozitle ilgili. Bir mıknatıs etkisi yaratacak bu yatırım. Toplamda 300 milyon avroluk bir yatırımın birkaç yıl içinde Balıkesir'e gelmesi sözkonusu" diye konuştu. Ermişler, bu yatırımların en az 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını, aileleriyle birlikte düşünüldüğünde 10 bin kişinin buradan ekmek yiyeceğini söyledi. Tesisin, Balıkesir merkezli olacağını, vergisini de burada ödeyeceğini belirten Ermişler, “1.5 senede tamamlanacak yatırımın ardından cam elyaf ve kompozitle ilgili sektörü Balıkesir'e taşıyacaklar” dedi.