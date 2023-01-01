Ceyhan OSB'nin yer seçimi yapıldı

Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, Ceyhan’a, 146 dönüm alanda kurulacak olan OSB hakkında şu bilgiyi verdi:

" Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'nin oluşturulması sürecinde çok çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Kurumlar ve kuruluşlar büyük emek sarf etti. Ama en sonunda en hayati aşamalardan birisi olan Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'nin yer seçimi tamamlandı. Ceyhan'a verilen roller ve ufuklar sadece bölgemizin değil, ülkemizin ve dünyanın ilgisini çekecek bir konumda. Enerji alanındaki yatırımlar petrol boru hatları gelecekte Ceyhanı her zaman konuşulan yerleşim yeri olarak ortaya koyacaktır."