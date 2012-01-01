OSB’lerde 12.557 arsa boş

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü bütçe konuşmasında, Türkiye'de 294 Organize Sanayi Bölgesi olduğunu söyledi.

Özlü, "74 bin 284 adet sanayi parselinin 57 bin parseli tamamlanmış, 4 bin 727 parsel proje aşamasındadır. 12.557 sanayi parseli boştur. Bir milyon 650 bin kişi çalışıyor. Hepsi açıldığında 2 milyon 200 bin kişi çalışacak" dedi.

Bakan Faruk Özlü TBMM ile şu bilgileri paylaştı:

"2016 fiyatlarıyla OSB'lere 3.5 milyar, sanayi sitelerine ise 4.8 milyar lira kredi kullandırıldı. Ülkemizde bugüne kadar tamamlanan 166 OSB projesinin 101'i, 466 sanayi sitesi projesinin ise 117'si son 14 yılda tamamlandı.

Bu yıl sonuna kadar, 19 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak olan 8 OSB ve 4 SS projesini daha tamamlayacağız. 2017'de ise 31 bin kişiye istihdam imkanı sunacak olan 9 OSB ve 2 SS projesini daha tamamlayacağız. Şu anda, 294 OSB'mizde 1 milyon 640 bin kişi istihdam edilmektedir. 2023 hedefimiz 70 yeni OSB daha kurarak 1 milyon ilave istihdam oluşturmaktır. 2017 bütçesinde, OSB, SS, EB projelerine 450 milyon liranın üzerinde bir kaynak ayrıldı.

Halen 287 Ar-Ge merkezinde, 28 bin nitelikli istihdam sağlanıyor. Ar-Ge Reform Paketi'nin de etkisiyle önümüzdeki süreçte Ar-Ge merkezi sayısını önce 500'e, ardından 1000'e çıkarmayı hedefliyoruz.”