Van OSB’nin ilave teşvik önerisi

Van Organize ve Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Şemsettin Bozkurt, cazibe merkezi illerin oluşturulması kapsamındaki gelişmelerle ilgili taleplerini açıkladı.

Bozkurt, Van'da 'Sanayi Zirvesi' yapılmasını yararlı bulduğunu belirtti: “Yatırım ve destek hamlesi' projeleri çerçevesinde yapılacak olan anahtar teslimi fabrikaların yanısıra var olan fabrikaların da desteklenmesi gerekir. Mevcut fabrikaların yeni yapılacak olan fabrikalar gibi kamu alımlarından faydalanması, bölgede ekonomik yatırımını yapmış ve sermaye sıkıntısından dolayı işletmesini devam ettiremeyen ve kapanan fabrikalara işletme sermayesi desteğinin bu pakete dahil edilmesi ve mevcut sanayicilerin boş olan kapasitesini arttırma gibi taleplerimiz mevcuttur. Hibe istemiyoruz. Sadece faizsiz uzun vadeli ve işletme kredileri isteyerek buradaki potansiyelimizi harekete geçirmek istiyoruz. Burada üretilen ürünlerin kullanılmasını şartnamelere konulmasının zorunlu hale getirilmesi için devletten destek istiyoruz.”