Otomotivi ihracat sürüklüyor

Türk otomotiv sektörünün 2017 yılı Ocak-Mayıs dönemi verileri OSD tarafından açıklandı. Rakamlar sektörün üretim ve ihracatının arttığını ancak iç satışların düştüğünü gösteriyor. Bu dönemde toplam üretim 728 bine ulaşırken otomobilin üretimi ise 507 bin adet düzeyine ulaştı. İç pazardaki satış ise Ocak-Mayıs döneminde yüzde 9 azalarak 325 bin adet oldu.