Almanya’nın ekonomi merkezi; Kuzey Ren-Vestfalya (Nordrhein-Westfalen-NRW)

Avrupa’nın tam kalbinde, dinamik bir yatırım ve ticaret bölgesi Kuzey Ren-Vestfalya (Nordrhein-Westfalen-NRW) Almanya’nın en büyük nüfusa ve en yoğun yerleşime sahip eyaleti.

GSYH’si ile dünyada ilk 20 arasında yer alan NRW, yılda yaklaşık 6 milyon ziyaretçiyi ağırlayan dünyanın en büyük fuar alanı. Avrupa'daki yabancı şirketler için en popüler yatırım ve kuruluş merkezlerinden biri olan NRW pazarını ve yatırım olanaklarını NRW.INVEST Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya ile konuştuk.

Almanya’nın en çok rağbet gören yatırım merkezlerinden Kuzey Ren-Vestfalya (Nordrhein-Westfalen-NRW), eyalet başkenti Düsseldorf’u merkez alan ve yarıçapı 500 km’yi kapsayan çember içinde yaklaşık 160 milyon tüketiciye ulaşma imkanı sağlıyor. Bu rakam, Avrupa Birliği içerisindeki tüketicilerin neredeyse yüzde 33’üne ve satın alma gücünün yüzde 45’ine denk geliyor. NRW’de yaşayan insanlar, özel tüketimleri için yılda 346 milyar Euro harcıyor.

Avrupa’nın ortasında, Hollanda ve Belçika’ya sınır komşusu olan NRW, altyapısı, merkezi konumu ve üst düzey kalifiye işgücü ile uluslararası düzlemde yer edinmiş bir ekonomi merkezi. Avrupa’nın en önemli ekonomi ve ticaret bölgelerinden NRW, birçok iktisadi özelliğiyle dünya sıralamasının en önlerinde yer alıyor. 625 milyar Euro ile Almanya’nın gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 21.5’ini sağlayarak, Almanya’nın 16 eyaleti arasında birinci sırada bulunan NRW, Avrupa Birliği (EU-28) GSYH’sinin yüzde 4.5’ini tek başına üretiyor, uluslararası sıralamada İsviçre, İsveç, Polonya ve Belçika gibi Avrupa ülkelerinin önünde yer alıyor. Eyalette, 34.110 kilometrekare yüzölçüm üzerinde 17.9 milyon insan yaşıyor. Eyaletin en büyük şehirleri; Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen ve Duisburg. Nüfusun en yoğun olduğu bölgeler ise yaklaşık 5.1 milyon kişiyle Ruhr Metropolü ve 3.0 milyonu aşkın kişiyle Ren Nehri Hattı.

NRW, Düsseldorft, Köln, Mönchengladbach, Dortmund, Essen, Gelsenkirchen gibi şehirlerde yapılan fuarları ile dünyanın en büyük fuar merkezi. Türkiye, Almanya ile olan dış ticaretinin dörtte birine yakın kısmını Kuzey Ren-Vestfalya ile yapıyor. Avrupa ve Avrupa ekonomisinin itici gücü Almanya’nın en büyük metropol bölgesi olmasının sağladığı pazar fırsatları nedeniyle NRW, Almanya’daki yabancı yatırımların da merkezi konumunda. 18 binin üzerinde yabancı firma, Almanya ve Avrupa faaliyetlerini NRW üzerinden yürütüyor.

NRW.INVEST; yatırımcılar için One-Stop-Acentesi: Kuzey Ren-Vestfalya Kalkınma Ajansı; NRW.INVEST, eyaleti yurtdışında bir ticaret ve yatırım bölgesi olarak tanıtmakla görevlendirilmiş bulunuyor. Hedefi, daha fazla yabancı yatırımcıyı bölgeye kazandırmak. NRW.INVEST, yatırım projelerinde başından itibaren doğru adımların atılabilmesi ve hızlı bir ilerleme sağlanabilmesi için yatırımcıları destekliyor.

NRW.INVEST Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya, firma kurma ve yerleşim işlemleri boyunca projeyle ilgili tüm sorunlarda konusunun uzmanı çözüm ortağı olarak yatırımcının yanında yer aldıklarını, bunu yaparken de yatırımcıya oldukça geniş kapsamlı bir hizmet portföyü sunduklarını söylüyor: “Bir One-Stop-Acentesi olarak, sahip olduğumuz uzmanlık bilgilerimizin yanı sıra yerel ve bölgesel ekonomik destek ve teşvik kurumları, eyalet hükümeti, şirketler, birlikler, sanayi ve ticaret odaları ve ekonomiye yakın diğer kuruluşlarla olan bağlantılarımızı da hizmetinize sunuyoruz.”

Tüm dünyada temsil ediliyor: Dr. Adem Akkaya, merkezi eyalet başkenti Düsseldorf’ta bulunan NRW.INVEST GmbH’nin 1960 yılında kurulduğunu, yabancı firmalara ve Alman firmalarına Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’ne yatırım yapma ve yerleşme projelerinde destek olduğunu aktarıyor: “Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Hükümeti NRW.INVEST GmbH’nın tek hissedarıdır ve Ekonomi, İnovasyon, Dijitalleşme ve Enerji Bakanlığı tarafından temsil edilmektedir. NRW. INVEST GmbH’nın Japonya ve ABD’deki iki iştirakinin yanında Çin, Hindistan, İsrail, Kore, Rusya, Polonya ve Türkiye’de temsilcilikleri bulunmaktadır.” Akkaya, NRW’de halihazırda faaliyet gösteren şirketlere; yeni şirket kurma veya genişleme yatırımlarında da destek verdiklerini kaydediyor.

“Avrupa’da mağazalaşmak ve markalaşmak isteyen Türk firmalarını Kuzey Ren-Vestfalya’yı tercih etmeye çağırıyoruz”: Dr. Adem Akkaya, NRW’nin Türk firmaları için en mükemmel yatırım bölgesi olduğunu dile getiriyor ve şu bilgileri veriyor: “Almanya’da ikamet eden her üç Türk vatandaşından biri NRW’de yaşıyor. 2015’te, Almanya’dan Türkiye’ye 4.6 milyar Euro ihracat, 3.3 milyar Euro ithalat gerçekleştirilmiştir. NRW’den Türkiye’ye ihraç edilen ana ürünler; taşıt ve taşıt yedek parçaları, makine, kimyasal ürünler, metaller, bilgi işlem cihazları, elektronik ve optik ürünler, Türkiye’den ithal edilen ana ürünler ise hazır giyim, taşıt ve taşıt yedek parçaları, tekstil, makine ve elektronik ekipmanlar olmuştur.

NRW’de ikamet eden Türkiye kökenli 23.000 kişi kendi işinin sahibidir ve Türk işverenler tarafından istihdam edilen çalışan sayısı 120.000’dir. Sarar, Saray Halı, TIRSAN, Altınay, Norm, Tadım Gıda, Köfteci Ramiz, Merinos, Sarkuysan, Gökbora, İnci Lojistik, Asil Çelik, Koleksiyon, Pana Film, Flormar gibi markaların da yer aldığı Türkiye’den 400 firmanın, tekstil, gıda, otomotiv, sanayi, tıp teknolojisi, mobilya, lojistik, medya gibi alanlarda NRW’de yatırımı mevcut. Türk firmaları, Avrupa’nın ortasında olmak, müşterinin ihtiyaçlarını anında ve doğrudan karşılamak, satış ofisleri, showroomlar açmak, satış sonrası hizmet sunmak, finansman kaynaklarına yakın olmak, ‘Made in Germany’ ibaresi ile ürün satmak gibi amaçlarla NRW’de yatırımı tercih ediyor.” NRW’de makine imalatı, kimya, gıda ürünleri ve içecekler, metal üretimi ve işleme, otomotiv, metal ürünleri, elektroteknik-elektronik, kauçuk, plastik, cam, seramik, taş ve toprak sektörlerinde ağırlıklı faaliyet gösterildiğini belirten Akkaya, yatırım açısından öne çıkan öncelikli sektörleri ve alanları ise şöyle sıralıyor: “Bilgi ve iletişim teknolojileri, biyoteknoloji, çevre teknolojisi, enerji, gıda sektörü, kimya (ilaç sektörü hariç), lojistik, makine imalatı, medya, mikrosistem teknolojisi, nanoteknoloji, otomotiv, plastik, sağlık sektörü, yenilikçi malzemeler.”

İhracat yaptıkları pazarlarda şirketleşen, depolar, mağazalar açarak müşterilerine doğrudan ulaşabilen firmaların daha çok kazanacaklarını ve krizlerden daha az etkileneceklerini dile getiren Akkaya, Avrupa’da mağazalaşmak ve markalaşmak isteyen Türk firmalarını NRW’yi tercih etmeye çağırıyor: “Gelin, Avrupa pazarlarına Kuzey Ren-Vestfalya’dan açılın. Satış şirketlerinizi, mağazalarınızı, depolarınızı, lojistik merkezlerinizi, montaj atölyelerinizi Kuzey Ren-Vestfalya’ya kurun. Biz de size stratejik, bürokratik her türlü konuda ücretsiz destek verelim, rehberlik yapalım.”

NRW’de üretim yatırımı yapacak KOBİ’lere bir takım teşvikler ve hibeler de verildiğini duyuran Adem Akkaya, 5 yıl boyunca istihdam yaratmak koşuluyla KOBİ’lere makine ve bina yatırımının yüzde 25’ine varan hibeler verilebildiğini aktarıyor.

Yatırım lokasyonu tercihi için en iyi 10 sebep: Dr. Adem Akkaya, Kuzey Ren-Vestfalya’da (NRW) yatırımın tercih edilmesi için 10 sebebi şöyle açıklıyor:

“1-Güçlü, dinamik ve Avrupa’nın merkezinde: Ekonominin nabzı burada atıyor. Almanya’nın en kalabalık nüfuslu federal eyaleti. Burada yerleşik 17.9 milyonluk nüfus, komşu ülke Hollanda’dan bile daha fazla. Bu insanlar, yaklaşık 670 milyar Euro’ya denk gelen, Almanya’nın toplam GSYH’sinin beşte birinden fazlasını üretiyor. Eğer NRW, bağımsız bir ülke olsaydı, uluslararası GSYH sıralamasında 19. sırada olup İsviçre, İsveç, Polonya, Belçika gibi ülkelerin önünde yer alırdı. Eyalet başkenti Düsseldorf’u merkez alan 500 kilometrelik (311 millik) bir yarıçap içinde, yaklaşık 160 milyon insan yaşıyor. Başka hiçbir Avrupa metropolü, böylesi bir satın alma gücüne sahip değil.

2- Almanya’nın merkezi sanayi bölgesi: Kuzey Ren-Vestfalya’lı sanayi firmaları 2016’da, yaklaşık 332 milyar Avro ciro elde etti. Özellikle Ruhr Metropolü ve Güney Vestfalya (Südwestfalen) yöresi başta olmak üzere Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti, Avrupa’nın en güçlü sanayi bölgelerine sahip. NRW’deki sanayi kuruluşları, Almanya’nın GSYH’sine yaklaşık yüzde 28’lik katkı yapıyor. Bu oran, Fransa veya Büyük Britanya’daki sanayi kuruluşlarının, kendi ülkelerinin GSYH’sine olan katkılarıyla karşılaştırıldığında hemen hemen iki buçuk katıdır.

3- Küresel pazar liderlerinin anayurdu: Almanya’nın dünyada pazar lideri olan her dört şirketinden biri, NRW kökenlidir. Söz konusu şirketlerden tanınmış şampiyonların yanı sıra “gizli şampiyonlar” da ekonominin tüm branşlarında mevcut. Bayer, Bertelsmann, Deutsche Post DHL, Deutsche Telekom, E.ON, Henkel veya Thyssenkrupp gibi tanınmış küresel markalarla birlikte Almanya’daki en yüksek cirolu 50 şirketin 18’inin merkezi, ayrıca Aldi, Metro veya Rewe gibi en büyük 40 ticaret firmasının 12’sinin de merkezi NRW’de. Eyaletin ekonomik omurgasını ise sayıları 751.000’i bulan KOBİ’ler oluşturuyor. Kendi segmentinde dünyada pazar lideri ve inovasyon sağlayıcısı birçok şirket, uluslararası işletmeler açısından mıknatıs etkisi yaratıyor. Zira ürünlerin ve üretim süreçlerinin geliştirilmesinde, hizmetlerde veya araştırmalarda kendine iş ve çözüm ortağı arayan yatırımcılar aradıklarını NRW’de buluyor.

4- Almanya’nın 1 numaralı yatırım merkezi: 3M, BP, Ericsson, Ford, Huawei, QVC, UPS, Toyota veya Vodafone gibi dünya çapında holdingler de dahil olmak üzere halihazırda NRW’de yatırımı bulunan 18.000’den fazla uluslararası şirket, Almanya ve Avrupa operasyonlarını buradan yönetiyor. Bu firmalar sayesinde Almanya’nın 1 numaralı yatırım merkezi haline gelen NRW’ye yurtdışından yapılan yatırımların sayısı, bütün diğer Alman eyaletlerine göre daha fazla. Almanya’daki tüm doğrudan yabancı yatırımların (FDI) yüzde 28.5’i, NRW’de gerçekleşmektedir. Böylece 800.000’den fazla çalışanı istihdam eden bu yabancı şirketler, eyaletteki önemli işverenler arasına katılmıştır.

5- Mükemmel ulaşım altyapısı ile Avrupa’nın dünyaya açılan kapısı: NRW, her boyuttaki mobilitenin sembolleştiği bir eyalet. Bölgedeki altı havaalanından dünya metropollerine yönelik 400’den fazla uluslararası direkt uçuş gerçekleştiriliyor. Eyalet, 6.000 kilometreden fazla uzunluğuyla Almanya’nın en yoğun demiryolu ağına sahip. 2.200 kilometrelik otoban ağı ile 17.600 kilometrelik çevre yolu ağı (federal güzergahlar ve eyalet içi güzergahlar) sayesinde, eyaletteki neredeyse tüm lokasyonlardan Avrupa’nın uluslararası karayolu ağına optimum düzeyde bağlantı sağlanmıştır. Bölgede 720 kilometreye varan nehir yolları ile bunlar üzerinde 120 adet iç liman bulunur. Dünyanın en büyük iç limanı olan Duisburg Limanı’nda yıllık yaklaşık 130 milyon ton mal işlem görüyor. Şirketler için Avrupa’nın hemen hemen başka hiçbir bölgesinde bundan daha uygun ulaşım ve lojistik altyapı koşulları yoktur.

6- Dünya standartlarında araştırma ve geliştirme: Elit kategorideki Köln veya Aachen Teknik Üniversiteleri’nde, Jülich Araştırma Merkezi’nde, Alman Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi’nde, Leibniz Topluluğu’nun 11 enstitüsünde, 14 Fraunhofer enstitüsünde, 12 Max-Planck enstitüsünde, yine üniversitelerdeki 50 özel araştırma bölümünde; binlerce bilim insanı ve geliştirici, kendi uzmanlık alanlarındaki bilgi birikimlerini her gün bir adım ileri taşıyorlar. Avrupa’nın en yoğun bilimsel araştırma ağında, inovasyonun ve teknoloji transferinin en iyi koşulları oluşturuluyor.

7-Avrupa’nın en iyi yetenek havuzlarından biri: NRW, yüksek nitelikli işgücüne ve akademisyenlere sahip. Bölgedeki 70 üniversite ve meslek yüksekokulunda kayıtlı yaklaşık 763.000 öğrenci başarılı bir mesleki gelecek için eğitim görüyor. Almanya’daki akademisyenlerin dörtte birinden fazlası NRW’de yetişiyor, dolayısıyla eyalet, Almanya’nın bir numaralı yetenek havuzu konumunda. Sadece 2016’da NRW’deki yükseköğretim kurumlarından mezun öğrencilerin sayısı 100.400.

8- Dünya standartlarında lojistik uzmanlığı: Almanya 2016’da, Dünya Bankası tarafından bir kez daha dünya lojistik şampiyonu seçildi. Almanya’nın en büyük 25 lojistik şirketinin 9’unun ana merkezi NRW’de. Deutsche Post DHL, Rhenus ve UPS Almanya gibi markaların yanı sıra Almanya’daki tüm lojistik merkezlerin dörtte biri bu bölgede. Dortmund kentindeki Fraunhofer Malzeme Akışı ve Lojistik Enstitüsü tarafından yürütülen lojistik araştırmaları ise alanında dünyanın en ileri düzeyli olanıdır. Buradan yarının lojistiğini geliştiren, Avrupa’nın en büyük lojistik araştırma kümesi yönetilmektedir.

9- NRW; Almanya’nın lider dijital merkezi olma yolunda: Almanya’daki her beş ‘startup’tan biri NRW kökenli. Ekonomik bakımdan Almanya’nın en büyük federal eyaleti olan NRW’de, ticaret ve sanayi sektöründen gelen küresel aktörlerle KOBİ’ler, dijital dönüşüm kapsamında yoğun çalışmalarda bulunuyor. Eyaletin üniversite ve yüksekokullarında yaklaşık 80.000 öğrenci elektrik/elektronik mühendisliği, iletişim teknolojileri ve bilişim alanlarında eğitim görüyor. Ayrıca eyaletteki üst düzey bilim insanları dijital dönüşümle ilgili tüm asli konularda araştırmalar yapıyor.

10- NRW’de yaşam kalitesi: Şaşırtıcı derecede zengin bir çeşitlilik: Hareketli iş dünyasının dışında çok sayıda kültürel aktivite ve eğlenceye de evsahipliği yapan NRW, yıllık 22 milyondan fazla ziyaretçiyle Almanya’nın en popüler seyahat bölgelerinden biri. Düsseldorf, Köln ve Ruhr metropolünde sunulan etkinlikler ve alışveriş imkanları birer çekim noktası. Sayıları 900’ü aşan müzeleri ve 130 sahnesiyle eyalet, Paris ve Londra ile birlikte Avrupa’nın çok yönlü kültür bölgelerinden biri. UNESCO, eyalette bulunan 5 yapıyı dünya kültür mirası olarak ilan etmiştir: Aachen Katedrali, Köln Katedrali, Brühl’deki Augustusburg Şatosu, Ostwestfalen-Lippe bölgesindeki Corvey Manastırı Kilisesi ve Essen kentindeki Zeche Zollverein Taş Kömürü Ocağı. Kış mevsiminde Sauerland yöresinde bulunan, Alpler’in kuzeyindeki en büyük kayak bölgesi, yüzbinlerce kış sporcusunu çekiyor.”