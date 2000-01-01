Tarım, sanayi, teknoloji, üretim ve ticarette gelişmişliğin doruk noktası; ALMANYA

Türkiye’nin baş sıradaki ticari partneridir. Rekabetçi noktaya gelmiş ve dış ticaret ile büyümekte gözü olan her KOBİ’nin aklına ilk gelecek ülkedir.