Tarım, sanayi, teknoloji, üretim ve ticarette gelişmişliğin doruk noktası; ALMANYA
Türkiye’nin baş sıradaki ticari partneridir. Rekabetçi noktaya gelmiş ve dış ticaret ile büyümekte gözü olan her KOBİ’nin aklına ilk gelecek ülkedir.
Gelişmişlik denince akla ilk Almanya gelir. Nedenleri vardır. 81 milyonluk bu Avrupa ülkesi, AB ve dünya ekonomisi üzerinde söz sahibi olan bir kaç ülkeden biridir. Almanya’nın GSYİH’sı 3 trilyon 880 milyar dolar civarındadır. Kişi başına düşen gelir ise 46 bin dolar seviyesindedir. AB durgunlukta iken bile Almanya ekonomisini yıllık yüzde 2-3 dolayında büyütebilmiştir.
Almanya Federal Cumhuriyeti’nde, bölgesel kalkınma eşite yakındır ve tarım, endüstri, hizmet, kalifiye işgücü, Ar-Ge-inovasyon ve dış ticaret gibi, ekonominin bütün alanlarında ve paralel olarak sosyal kalkınmada zirve yapmış bir ülkedir. Avrupa Birliği’nin ekonomik kaldıraç noktası da Almanya’dır.
Almanya’nın en önemli imalat sektörleri sanayi makineleri, otomotiv ve kimya sanayi iken son yıllarda telekomünikasyon sektörü de öne çıktı. Hizmetler sektörünün önemi arttı ve 2014’te ekonominin yüzde 68.7’lik kısmını oluşturdu.
Dış ticaret ile büyüme
Almanya’nın gelişmişliği dış ticaretine dayanır. 2003 yılından 2009 yılına kadar dünya ihracatında Almanya ilk sıradadır. 2013 yılında ise Çin ve ABD’den sonra üçüncü sırada yeralmıştır. 2014 yılında Almanya’nın toplam ihracatı 1 trilyon 511 milyar dolar gerçekleşti. İthalatı ise 1 trilyon 218 milyar dolar oldu. Ülkenin ticaret fazlası ise 293 milyar dolardır. Özellikle yüksek katmadeğerli ürünlere odaklanan Almanya, düşük ücret politikası izleyen ülkelerden kaynaklanan rekabetten dolayı İtalya ve İspanya gibi diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha az etkilenmektedir. (Kaynak: ITC - Trademap)
Almanya-Türkiye ticareti
Almanya ile ticaretimiz, istisnai yıllarda düşme göstermiş olsa da istikrarlı biçimde artmıştır. Son üç yıllık ticari tablo şöyledir:
İhracatımız İthalatımız
2012 13.123.905 21.400.614
2013 13.696.842 24.182.422
2014 15.156.028 22.369.253
37 milyar 525 milyon 282 bin dolar tutarındaki Almanya dış ticaretimizde ülke olarak daimi açık vermekteyiz. 2014 yılında Almanya ile dış ticaret açığımız 7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
Alman firmalarının son yıllarda üretim ve ithalatlarını Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerine kaydırmaları ve bu ülkelere yönelik vergi ve kotaların kaldırılması 2000’li yılların başlarında ihracat artışımızda bir yavaşlamaya neden olmakla beraber 2003 yılından itibaren bu ülkeye ihracatımız tekrar artış trendine girmiştir. 2014 yılında küresel ekonomik canlanmanın etkisiyle ihracatımız 2013 yılına kıyasla yüzde 10.7 artarak 15 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir.
Almanya’ya ihracatımız yüzde 90 oranında sanayi mamullerinden, yaklaşık yüzde 10 oranında tarım ve gıda ürünlerinden oluşmaktadır.
Türkiye’ye doğrudan yatırımlar
2002-2008 yılları arasında Türkiye’de gerçekleşen 62.503 milyon dolarlık toplam yabancı doğrudan yatırım girişimlerinin 3.220 milyon doları Alman kaynaklıdır. 2009 yılında Almanya kaynaklı doğrudan yabancı yatırım girişi 1 milyar 298 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında Almanya’dan Türkiye’ye 592 milyon dolar, 2011 yılında 605 milyon dolar, 2012 yılında 532 milyon dolar, 2013 yılında 1 milyar 900 milyon dolarlık yatırım girişi olmuştur. 2014 yılında ise 693 milyon dolarlık yatırım gerçekleşmiştir.
Özellikle 1980 yılından sonra Alman yatırımcılarının ülkemize ilgisi büyük ölçüde artmıştır. Nitekim 1980 yılına kadar ülkemizde sadece 24 Federal Alman firması faaliyet gösterirken, bu rakam 2013 yılında 5 bin 573, 2014 yılında ise 6 bin 15 adete yükselmiştir.
2011 yılında Türkiye’den Almanya’ya çıkan yatırım miktarı 93 milyon dolardır. Türkiye’den Almanya’ya yurtdışı yatırım stoku 2011 yılı itibarıyla 700 milyon dolar civarındadır. 2012 yılında Türkiye’den Almanya’ya 61 milyon dolar, 2013 yılında 243 milyon dolar yatırım yapılmıştır. 2014 yılında ise 178 milyon dolarlık yatırım gerçekleşmiştir.
Türkiye’de faaliyette bulunan Alman menşeli firmaların sektörel dağılımına bakıldığında, hizmetler ve imalat sanayinin yatırımda en fazla tercih edilen sektörler olduğu görülmektedir. İmalat sanayinde gıda, hazır giyim, kimyasal ürünler, elektrik-elektronik, makine imalat, taşıt araçları imalat ve taşıt araçları yan sanayi önplana çıkmaktadır. Hizmetler sektöründe ise Alman yatırımcıların ticaret, turizm, haberleşme, bankacılık ve yatırım finansmanı gibi alt sektörlerde yoğunlaştıkları görülmektedir.
Sosyal ilişkilerin derinliği
Diğer taraftan 1960’lı yıllarda Almanya’ya “misafir işçi” olarak giden Türk vatandaşları, özellikle 1980’li yıllardan itibaren girişimciliğe yönelerek kendi işyerlerini kurmuş ve işveren konumuna gelmişlerdir. Türkiye Almanya ilişkilerinin sağlam temeli aynı zamanda derin sosyal ilişkilerimiz sayesinde sürdürülebilir bir yapı kazanmıştır.
Bugünkü eğilimlerin devam etmesi halinde, Almanya’daki Türk girişimcilerinin sayısının 2015 yılı sonuna kadar 160.000’e ulaşacağı, Türk işletmelerinde yaklaşık 720 bin kişiye iş imkanı sağlanacağı, yatırım hacminin 15 milyar avroya ulaşacağı ve bu firmaların yıllık toplam cirolarının 66 milyar avro civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Almanya ile ekonomik ve ticari işbirliği düşünenlerin eyaletlerdeki ilgili ofislere başvurması yararlıdır.
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Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası
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