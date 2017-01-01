Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon TL

KPMG Türkiye, Bankacılık Sektörel Bakış 2018 raporuyla Türk bankacılık sektörünün 2017 yılını ve 2018 perspektifini değerlendirdi.

KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Sinem Cantürk, geçen yılın ilk 9 ayında 2.5 trilyon TL olan sektörün büyümeye devam ettiğini belirterek, “Bankacılık sektörünün 2017 üçüncü çeyreği itibariyle aktif büyüklüğü 3 trilyon 54 milyar TL oldu. En büyük aktif kalem olan krediler yıllık yüzde 15 artarak 1 trilyon 994 milyar TL olarak gerçekleşti. Menkul değerler toplamı da yüzde 6.9 oranında yükselerek 376 milyar TL’ye ulaştı. Sektörde banka, şube ve çalışan sayısı ise geriledi. Eylül 2017 itibariyle 33 mevduat, 13 kalkınma ve yatırım, 5 katılım bankası olmak üzere 51 banka faaliyet gösteriyor. Bu bankalar 11 bin 663 şube, 209 bin 672 personelle hizmet veriyor. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 52 banka, 11 bin 926 şube, 211 bin 673 çalışanıyla görev yapıyordu” dedi. Rapora göre bankaların 9 aylık net karı 37 milyar TL’ye ulaştı.