BKM açıkladı: “2016'da tüketici tasarrufa yöneldi, lüks tüketimi azalttı”

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Türkiye'de kartlı ödemeler ve nakitsiz toplum hedefine yönelik çalışmalar konusunda 2016 yılında yaşanan gelişmeleri, yapılan basın toplantısında değerlendirdi.

BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, 2016 yılında lüks tüketimin azaldığını ve tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılayarak tasarrufa yöneldiğini belirtti. Canko, Türkiye'nin 2023 yılında nakitsiz toplum olma hedefinde temponun düşmediğini, nakitsiz yaşam, mobil ticaret ve finansal teknoloji girişimleri (Fintech'ler) başlıklarında Türkiye'nin sağlıklı büyümesini sürdürdüğünü vurguladı. Türkiye'de 2016 itibarıyla banka ve kredi kartları dahil olmak üzere toplamda 176 milyon kart olduğunun altını çizen Canko, bu kartların 58.8 milyonunun kredi kartı, 117 milyonunun banka kartı olduğunu vurguladı. Kart sayısı gelişiminde 2015'ten 2016'ya yüzde 3'lük artış olduğuna dikkat çeken Canko, “Avrupa'nın 1 numaralı kart pazarı olmayı sürdürüyoruz” diye konuştu. Ödemelerdeki kart kullanımının artışına dikkat çeken Canko, “2016'da toplam kartlı ödemeler yüzde 12 büyüdü. 2015'te 526 milyar TL tutarında kartlı alışveriş yapılmıştı. 2016'da bu miktar yüzde 12 oranında artışla 587 milyar TL'ye çıktı” ifadelerini kullandı.

Ticari kredi kartı ve banka kartları ile yapılan ödemelerdeki artış hızına da değinen Canko, “Ticari kredi kartı ve banka kartları ile yapılan ödemeler toplam kartlı ödemelere göre daha hızlı büyüyor. Ticari kredi kartı ödemeleri yüzde 17, banka kartı ödemeleri ise yüzde 34 büyüdü. Artık her 4 kartlı ödemeden 1'i banka kartları ile yapılıyor” dedi.