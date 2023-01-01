Büyükekşi: “Türkiye markasını markaların şahı yapmak zorundayız”

Ekonomi Bakanlığınca Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2023 ihracat hedefleri yolunda Türk firmalarının markalaşmasını hızlandırmak amacıyla düzenlediği Marka Türkiye gerçekleştirildi.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin evsahipliğinde gerçekleşen ikinci günün açılışına, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile birlikte çok sayıda ihracatçı katıldı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Ülkeniz marka değilse o ülkeden marka çıkaramazsınız. Bugün Türkiye’nin marka değeri toplam 29.3 milyar dolar. Google’ın ise 109.4 milyar dolar, Apple’ın 107.1 milyar dolar ve Amazon’un da 106.4 milyar dolar marka değeri var. Türkiye, dünyada marka olmakla ilgili bir numaralı avantaja sahip olan ülke. Bilgiyi üreten, tasarım ve dizayn yapan, tüketim ağlarını dağıtan bir ülke olmalıyız. Biz elimizden gelen destekleri veriyoruz. Turquality markasının sadece 2017 bütçesi 700 milyon TL'ye yakın. Bu rakam sadece markalaşma ve marka desteği için” dedi.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye’nin dünya pazarında kendi markaları ile yer almak zorunda olduğuna dikkat çekti: “Potansiyelimize bakarsak, markalaşma alanında önümüzde çok uzun bir yol var. Bu konferansı marka bilincini tabana yaymak için yapıyoruz. Ülkemizde çok değerli marka konferansları düzenlenirken bir yenisini niye yapıyoruz? Hedefimiz, ihracatçımızın küresel iletişim ve markalaşma alanındaki bilgi ve tecrübesini arttırmak. Ve bunun ihracatımıza yansıyan sonuçlarından da faydalanmak. Diğer hedefimiz ise bölge ve sektör markalarının doğru ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak. Bunların yanı sıra Türkiye markasını markaların şahı yapmak zorundayız.”

Etkinliğin ikinci gününde Türkiye Markasına Değer Katanlar ve Turquality ödül töreni de gerçekleştirildi. Bu kapsamda Türkiye Markasına Değer Katanlar ödüllerini THY, Beko, Godiva, Simit Sarayı, LC Waikiki, TIMS Productions, Acıbadem Sağlık Grubu, Şişecam, Ziraat Bankası, Bahçeşehir Üniversitesi, VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş., Ford, Vakıfbank Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı alırken Turquality ödüllerini de Beko, CMS Jant ve Kordsa şirketleri aldı.