CaseCampus genç girişimcileri bekliyor

Akbank ana sponsorluğunda Endeavor Türkiye tarafından iki yıldır gerçekleştirilen uygulamalı girişimcilik programı CaseCampus dördüncü dönemi için yeni başvurular başladı. Programa katılmaya hak kazanan genç girişimciler, 10 haftalık eğitimden ücretsiz yararlanabilecekler.

Bugüne kadar 250 mezun veren CaseCampus programına, girişimcilikle ilgilenen, üniversite 3. ve 4. sınıf lisans veya lisansüstü öğrencisi ve son 5 yıl içinde mezun olmuş adaylar başvurabiliyor. Nisan 2017’de başlayacak ve Haziran 2017’de tamamlanacak 10 haftalık maratona ve iddialı topluluğa dahil olmak isteyen adaylar 20 Ocak-20 Şubat 2017 tarihleri arasında www.casecampus.org adresinden başvurabilir.

Online başvurular her üniversitenin tüm fakülte ve bölümünlerinden 30 yaş altı lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve son 5 sene içinde mezun olan kişilere açık olacak. Online başvuru aşamasını geçen adaylar seçim sürecinin ikinci etabı olarak Şubat ayında video ve telefon mülakatlarına davet edilecek.

CaseCampus Programı’na katılmaya hak kazanan 75 seçili öğrenci Mart 2017’de duyurulacak.