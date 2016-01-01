Chubb Türkiye’de

Dünyanın en büyük halka açık sabit kıymet ve sorumluluk sigorta şirketi Chubb, Türkiye’de yeni markasının lansmanını gerçekleştirdi.

Chubb Türkiye Ülke Başkanı Emre Buğday şunları söyledi: "Türkiye’de yeni ismimizi lanse etmekten mutluluk duyuyoruz. Uluslararası sigorta ağımız, yaygın dağıtım kanallarımız ve geniş ürün yelpazemiz, kurumsal ve bireysel müşterilere hizmet verebilme kabiliyetimizle sabit kıymet ve sorumluluk sigortalarının küresel lideriyiz. Dünya çapında hem gelişmiş hem de gelişmekte olan pazarlarda karlı büyüme fırsatlarını değerlendiriyoruz. Chubb’ı farklı kılan, odağımız olan risk değerlendirme konusunda uzman olmamızın yanı sıra endüstriyel ve özellikli risklerde yüksek kapasite ile sigorta teminatı vererek, müşterilerimize hasar yönetimi ve hasar ödemesi konusunda hızlı çözümler sunmamız ve sürekli olarak geliştirdiğimiz alt yapımız.” Buğday, sigortacılık sektörü için bir üs haline gelmeye başlayan Türkiye’de 2016 yılında 120 milyon TL’lik prim ürettiklerini ve kurumsal 1000 müşteriye ulaştıklarını açıkladı. Buğday, 2017’nin ilk ayında yüzde 50’yi aşkın büyüme gerçekleştirdiklerini ve yılı yüzde 50 büyüme ile kapatmak istediklerini söyledi.