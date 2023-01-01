DenizBank & TOSYÖV Türkiye’nin 7 bölgesindeki KOBİ’ler için tekrar el ele verdi

DenizBank, TOSYÖV ile geçtiğimiz yıl KOBİ’ler için güçlerini birleştirmiş ve Türkiye’nin 7 bölgesinde düzenlenen etkinliklerin ana sponsoru olmuştu.