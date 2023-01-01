Finans Kulüp Başkanlığı’na Dr. Önder Halisdemir seçildi

Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı (Finans Kulüp) Genel Kurulu İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel Kurul’da Dr. Önder Halisdemir, Finans Kulüp Başkanlığı’na seçildi.

Halisdemir, Genel Kurul’ da yaptığı konuşmada; “Vakfımız, ekonomi ve finans sektörüne yön vermiş isimlerin tecrübe paylaşımları ile hiçbir kitapta yazmayan büyük derslerle doludur. Yıllar önce şahsım henüz sektörde çömez iken üyesi olarak faaliyetlerinin içerisinde yer aldığım Vakfımızın bugün başkanlığına gelmek ve bu görevi ülkemizin büyük hizmetkârlarından finans duayeni Dr. Tevfik Altınok’ tan devralmak benim için büyük bir gurur ve sorumluluk vesilesi olmuştur” dedi. Eski Başkan Altınok ise Finans Kulüp üyelerine veda mesajında, Finans Kulüp’ün kurulduğu günden bu yana Türkiye de faaliyet gösteren finansal kuruluşların yöneticilerine kapılarının açık olduğunu, üyeleri arasında dayanışmayı sağlama çabasının ön planda tutulduğunu belirtti.



Finans Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri:



Dr. Ayşe Tuba Turan Somer

Adnan Nas

Ferhan Kaptan

F.Fethi Hinginar

Halit Yıldız

Meriç Özgen

Meral Özertik

Dr. Önder Halisdemir

Selçuk Maruflu

Dr. Turgut Telman

Yusuf Gökhan Penezoğlu