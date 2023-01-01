MES Üreticileri ve Hizmet Sağlayıcılar biraraya geldi

MES (Üretim Yönetim Sistemleri) Üreticileri ve Hizmet Sağlayıcılar, 18 Ocak’ta 2. Kurul Toplantısı’nda biraraya geldi. MES Üreticileri ve Hizmet Sağlayıcılar, toplantıda pazarın geliştirilmesi ve farkındalık çalışmaları konusunda bilgi alışverişine devam etti.

Armolis’in evsahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Armolis yöneticileri ile birlikte Dassault Systemes, Ege Bimtes, Gemba, İletişim Yazılım, Projesis, Robosoft, Trex ve Trinoks firmalarının üst düzey temsilcileri katıldı. Toplantıda kurumlardaki MES konusundaki farkındalık, Endüstri 4.0 konusundaki hazırlıklar, bilgi düzeyi, MES çözümlerinin kapsamı, MES proje sürecinde yaşananlar ve çözüm önerileri ile ilgili ortak akıl geliştirildi.